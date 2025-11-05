दिल्ली की शादियों में एयर प्यूरीफायर की बढ़ी मांग, दुल्हनें पहन रही लहंगे के साथ मैचिंग मास्क

नारी डेस्क: राजधानी में जैसे-जैसे हवा की गुणवत्ता गिरती जा रही है और धुंध की चादर से आसमान ढंकता जा रहा है, इस मौसम की शादियों में माला, फूल, खाने और संगीत के अलावा एक और चीज जुड़ गई है और वह है-एयर प्यूरीफायर। पर्याप्त संख्या में ‘एयर प्यूरीफायर' से लेकर रंगों से मेल खाते मास्क तक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वायु प्रदूषण से जूझ रहे परिवार अपने बजट में बदलाव कर रहे हैं ताकि वे और उनके मेहमानों साफ हवा में सांस ले सकें।



हजारों रुपए है एयर प्यूरीफायर का किराया

‘विवाह लग्जरी वेडिंग्स' के मोहसिन खान के ग्राहकों ने अपने इनडोर कार्यक्रमों के लिए चार से 10 एयर प्यूरीफायर ऑर्डर किए हैं। व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों ने भी इसी तरह के अनुभव साझा किए। इस उद्योग में 15 वर्षों से कार्यरत खान ने कहा कि लोग मौसम में स्वच्छ हवा के लिए 20,000 रुपये से 40,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इन प्यूरीफायर का किराया ब्रांड और अन्य कारकों के आधार पर लगभग 3,000 रुपये से 4,000 रुपये प्रति प्यूरीफायर है। उन्होंने कहा कि शादियों के दौरान ‘एयर प्यूरीफायर' की व्यवस्था किये जाने की मांग वे परिवार अधिक कर रहे हैं जिनके मेहमान विदेश से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में प्रवासी भारतीय अपनी शादी की योजनाओं पर पुनर्विचार कर रहे हैं।



खुले लॉन की जगह इनडोर बैंक्वेट हॉल चुन रहे लोग

खान ने कहा- ‘‘वे 100 से नीचे के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आदी हैं और जब वे दिल्ली पहुंचते हैं और इसके स्तर को 400 तक पहुंचता देखते हैं, तो वे ‘प्यूरीफायर' की मांग करने लगते हैं। यह उनके लिए वास्तव में चिंता का विषय है।'' बैंक्वेट हॉल से लेकर इनडोर संगीत समारोहों तक, परिवार कई प्यूरीफायर किराए पर ले रहे हैं और अपने आयोजन स्थलों को छोटे स्वच्छ वायु क्षेत्रों में बदल रहे हैं। खान ने कहा कि कई परिवार अपने आयोजन स्थलों को खुले लॉन से इनडोर बैंक्वेट हॉल में बदल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ अन्य लोग तो अपने समारोहों को शहर से बाहर मसूरी, चंडीगढ़ और अन्य आस-पास के कस्बों और शहरों जैसे बेहतर वायु गुणवत्ता सूचकांक वाले स्थानों पर आयोजित करने का विकल्प चुन रहे हैं।



मास्क भी पहन रही हैं दुल्हनें

शादियों के आयोजन की व्यवस्था करने वालीं दक्षिण दिल्ली की संगीता ने कहा कि मध्यम वर्गीय परिवार भी इसके अनुकूल होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा- ‘‘वे विशाल आउटडोर लॉन का खर्च नहीं उठा सकते, इसलिए बैंक्वेट हॉल उनके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। और कई स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ग्राहक वहां भी एयर प्यूरीफायर की मांग कर रहे हैं।'' पश्चिमी दिल्ली में शादी के आयोजन के प्रबंधन से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि वायु गुणवत्ता का मुद्दा दुल्हन के फैशन विकल्पों में भी शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि एक दुल्हन ने तो अपने पहनावे से मेल खाता मास्क भी पहना था। उन्होंने कहा कि मेहमान भी मास्क लगाकर पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं।