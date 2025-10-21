दिल्ली में दिवाली पर दमघोंटू हवा! AQI 550 के पार, आसमान में छाई जहरीली धुंध; AQI 550 के

नारी डेस्क : दिवाली की रात दिल्लीवालों के लिए रोशनी नहीं, बल्कि धुंध और जहरीली हवा लेकर आई। सोमवार शाम से ही पटाखों के धुएं और स्थिर हवा के कारण राजधानी गैस चेंबर में तब्दील हो गई। मंगलवार (21 अक्टूबर) की सुबह औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 531 दर्ज किया गया, जो राष्ट्रीय औसत से 1.8 गुना अधिक है।

कई इलाकों में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ स्तर पर

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ‘समीर’ ऐप के अनुसार, दिल्ली के चार प्रमुख निगरानी केंद्रों द्वारका (AQI 417), अशोक विहार (404), वजीरपुर (423) और आनंद विहार (404) ने वायु गुणवत्ता को ‘गंभीर’ श्रेणी में बताया। नरेला का AQI 551 तक पहुंच गया, जबकि अशोक नगर में यह 493 दर्ज किया गया।

एनसीआर में भी बिगड़े हालात

दिल्ली के साथ-साथ नोएडा और गुरुग्राम की स्थिति भी चिंताजनक रही। नोएडा का AQI 407 और गुरुग्राम का 402 रहा। वहीं गाजियाबाद के वसुंधरा, इंदिरापुरम और लोनी में AQI 329–351 के बीच रहा। 21 अक्टूबर सुबह 6 बजे का प्रमुख AQI आंकड़ा

दिल्ली: औसत AQI 531

नरेला: 354

वजीरपुर: 408

आनंद विहार: 352

द्वारका: 389

रोहिणी: 367

आरके पुरम: 369

IGI एयरपोर्ट T3: 294

गुरुग्राम सेक्टर-51: 346

नोएडा सेक्टर-116: 340

हवा न चलने से बनी धुंध की मोटी परत

मौसम विभाग के अनुसार, दीपावली की शाम हवा बिल्कुल शांत थी, जिससे प्रदूषक तत्व ऊपर नहीं उठ पाए और आसमान में धुंध की परत बन गई। मंगलवार की सुबह कई इलाकों में आंशिक बादल और सीमित दृश्यता दर्ज की गई।

GRAP-2 लागू, डीजल जेनरेटर पर रोक

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-2) लागू किया गया है। इसके तहत—

डीजल जनरेटरों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया गया है।

CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाया गया है।

केवल नैचुरल गैस, बायो गैस और LPG से चलने वाले जेनरेटरों को छूट दी गई है।

परिवहन और उद्योग बने मुख्य कारण

निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में कुल प्रदूषण में परिवहन से 15.6% और उद्योगों से 23.3% योगदान रहा।

अगले दो दिन भी हालात गंभीर रहने का अनुमान

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक दिल्ली-एनसीआर की हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में रह सकती है।

AQI के अनुसार:

0–50: अच्छा

51–100: संतोषजनक

101–200: मध्यम

201–300: खराब

301–400: बहुत खराब

401–500: गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी सीमित अनुमति

15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में ‘ग्रीन पटाखों’ की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि पटाखे दिवाली से एक दिन पहले और त्योहार के दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक, तथा रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़े जा सकते हैं।

