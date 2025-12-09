13 DECSATURDAY2025 8:09:54 PM
  09 Dec, 2025
दिल्ली-NCR में बढ़ेगी ठंड: इन इलाकों में कोहरा और तेज हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें

नारी डेस्क : दिल्ली-एनसीआर की सर्दियों ने दस्तक दे दी है। इस हफ्ते मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा और 11-12 दिसंबर को तापमान गिरकर 6°C तक पहुंच सकता है। सुबह के समय घना कोहरा और दिन में हल्के बादलों के बीच ठंड में और बढ़ोतरी होगी।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, 9 से 14 दिसंबर के बीच सुबह के समय दिल्ली-NCR में कोहरा और धुंध छाई रहेगी। दिन के दौरान हल्के बादल और ठंडी हवाओं का असर रहेगा। 13 दिसंबर को नए पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों तक पहुंचने से उत्तरी भारत में इसका प्रभाव दिखाई देगा, लेकिन दिल्ली पर इसका असर सीमित रहेगा। हवा की रफ्तार 5 से 25 किमी प्रति घंटा के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी रहेगी और 11 व 12 दिसंबर को यह 6°C तक गिर सकता है।

प्रदूषण की गंभीर स्थिति

दिल्ली में धुंध और प्रदूषण का स्तर गंभीर रूप ले चुका है। अधिकांश इलाकों में AQI 280 से ऊपर बना हुआ है, जबकि उत्तरी हिस्सों में यह 300 के पार है। कोहरे के कारण दृश्यता में कमी हो रही है, जिससे सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना बढ़ जाती है।

NCR के अन्य हिस्सों में मौसम

गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी ठंड और तेज हवाओं का असर रहेगा।
13 दिसंबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बढ़ोतरी संभव है, लेकिन पहले दो दिनों तक तेज हवाएं और घना कोहरा तापमान को नीचे रखेंगे।

लोगों के लिएं सावधानीयां 

मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड, हवा और धुंध के मिश्रण से लोग प्रभावित हो सकते हैं। विशेषकर सुबह के समय गाड़ी चलाते और सड़क पर निकलते समय सावधानी बरतें। दिल्ली-NCR में 9 से 14 दिसंबर तक ठंड, कोहरा, हल्के बादल और तेज हवाओं का असर रहेगा। AQI भी गंभीर स्तर पर है, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

