दीपिका पादुकोण की Ex  बयाफ्रेंड रणबीर से हुई मुलाकात, दोनों के सरप्राइज Hug को देख दिवाने हुए फैंस

  • Updated: 04 Oct, 2025 01:11 PM
नारी डेस्क: बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर, जो हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक हैं, हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर एक-दूसरे से मिलकर चर्चा में आ गए। ये जवानी है दीवानी और तमाशा जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके दोनों कलाकारों को एक-दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन करते देखा गया, यह पल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हाल ही में दोनों कलाकारों ने मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी स्टाइलिश उपस्थिति से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने सहज एयरपोर्ट स्टाइल के लिए जानी जाने वाली दीपिका ने ग्रे को-ऑर्ड सेट पहना था जिसमें कॉलर वाली ज़िप-अप जैकेट और ट्राउज़र थे। उन्होंने अपने लुक को मिनिमल एक्सेसरीज़ - छोटे ईयररिंग्स, काले सनग्लासेस और करीने से बंधे बन के साथ कंप्लीट किया।ऑनलाइन वायरल हो रही क्लिप्स में दोनों को अपनी-अपनी कारों में एयरपोर्ट पर अलग-अलग पहुंचते हुए दिखाया गया है। 

पूरी तरह से काले रंग के परिधान, टोपी और सनग्लासेस पहने रणबीर, टर्मिनल की ओर जाते हुए देखे गए, फिर बाजीराव मस्तानी अभिनेता उन्हें देखकर रुक गए। शटल में सवार होने से पहले दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत चर्चा शुरू हो गई। लोगों इस जोड़ी के फिर से एक साथ देखकर खुशी से झूम उठे। 

यह खबर वैजयंती मूवीज़ द्वारा इस पुष्टि के बाद आई है कि दीपिका पादुकोण अब 'कल्कि 2898 ईस्वी' के सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। अब, दीपिका कथित तौर पर एटली की आगामी फिल्म AA22xA6 के लिए अल्लू अर्जुन के साथ काम कर रही हैं। अभिनेत्री ने शाहरुख खान के साथ अपनी छठी फिल्म 'किंग' की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। दोनों को आखिरी बार 'जवान' में साथ देखा गया था। वहीं रणबीर अगली बार संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में अपनी पत्नी आलिया भट्ट और विक्की कौशल के साथ नज़र आएंगे। 

