चक्रवाती तूफान की तबाही शुरू: तेज हवाओं के साथ आई भारी बारिश, उखड़े कई पेड़

नारी डेस्क: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा' के पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुर के पास आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने के बाद बुधवार सुबह विजयवाड़ा शहर में तेज हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई, कई पेड़ उखड़ गए जबकि कई सड़कें जलमग्न हो गईं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी।



आईएमडी की ओर से बुधवार सुबह पांच बजे जारी बुलेटिन में कहा गया है कि तट पार करने के बाद चक्रवात पिछले छह घंटे के दौरान उत्तर-पश्चिमी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा और धीमा पड़ गया। आईएमडी ने एक विज्ञप्ति में कहा- “ताजा अवलोकन से संकेत मिलता है कि भीषण चक्रवाती तूफान ‘मोंथा' ने (28 अक्टूबर की रात 11:30 बजे से 29 अक्टूबर की रात 12:30 बजे के बीच) आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को पार किया।” विज्ञप्ति के अनुसार तट से गुजरने की प्रक्रिया लगभग पांच घंटे तक चली, जो मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे शुरू हुई और देर रात 12:30 बजे पूरी हुई।



देर रात 2:30 बजे तक ‘मोंथा' विशाखापत्तनम से 230 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। मौसम विभाग ने कहा- “संभावना है कि यह उत्तर-पश्चिम दिशा में आंध्र प्रदेश के तट को पार करेगा और अगले छह घंटे के दौरान प्रचंड अवस्था में रहेगा, उसके बाद के छह घंटे के दौरान धीमा पड़कर गहन दाबक्षेत्र में तब्दील हो जाएगा।” वहीं इसी बीच बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में भी भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी इलाकों में बिजली चमकने और आंधी-बारिश की संभावना है.