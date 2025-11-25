02 DECTUESDAY2025 8:14:04 PM
Nari

पूर्व मिस इंडिया और फेमस एक्ट्रेस Celina Jaitly  का टूटा घर, पति पर लगाया मारपीट का आरोप

  • Updated: 25 Nov, 2025 04:38 PM
नारी डेस्क:  अभिनेत्री सेलिना जेटली ने स्थानीय अदालत में अपने ऑस्ट्रियाई पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दाखिल की है जिसमें उन्होंने गंभीर भावनात्मक, शारीरिक व यौन उत्पीड़न के अलावा अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट एस. सी. ताडये ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाग को नोटिस जारी किया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। 
 

सेलिना जेटली (47) ने करंजवाला एंड कंपनी लॉ फर्म के माध्यम से दायर अपनी याचिका में हाग पर घरेलू हिंसा अधिनियम के प्रावधानों के तहत घरेलू हिंसा, क्रूरता का आरोप लगाया। अभिनेत्री ने दावा किया है कि पति द्वारा किए गए गंभीर भावनात्मक, शारीरिक, यौन और मौखिक उत्पीड़न के कारण उन्हें ऑस्ट्रिया स्थित अपना घर छोड़कर भारत लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा जेटली और हाग की शादी सितंबर 2010 में हुई थी और उनके तीन बच्चे हैं। पूर्व मिस इंडिया ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि शादी के बाद उनके पति ने उन्हें काम करने से रोक दिया।
 

याचिका में कहा गया है- “प्रतिवादी (हाग) एक आत्ममुग्ध और आत्मकेंद्रित व्यक्ति है। वह गुस्सैल स्वभाव का है और उसे शराब पीने की लत है, जिससे याचिकाकर्ता (जेटली) को लगातार मानसिक तनाव झेलना पड़ा। ” अभिनेत्री ने कई ऐसे उदाहरण भी दिए, जहां उनके पति ने उनसे मारपीट और दुर्व्यवहार किया। याचिका में आरोप लगाया गया कि हाग ने इस साल अगस्त में ऑस्ट्रिया की एक अदालत में तलाक की अर्जी दायर की थी। जेटली ने अपने अलग रह रहे पति को 50 करोड़ रुपये मुआवजा और 10 लाख रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता प्रदान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। उन्होंने अपने तीन बच्चों से भी मिलने की अनुमति मांगी, जो वर्तमान में ऑस्ट्रिया में अपने पिता के साथ रह रहे हैं।
 

