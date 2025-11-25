Emmy Awards में चमकीला कोट पहन छा गए दिलजीत दोसांझ, पर नहीं पूरा हुआ सपना

नारी डेस्क: एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड पाने से चूक गए, जहां उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया था इम्तियाज अली की 'अमर सिंह चमकीला' को। 2025 के एमीज़ में सबसे बड़ा सम्मान स्पैनिश एक्टर ओरिओल प्ला को 'यो, एडिक्टो के लिए मिला। इसके अलावा, अमर सिंह चमकीला' बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज में भी पीछे रह गई।



दिलजीत, जिन्होंने इस साल अपना पहला इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन जीता, उन्हें फिल्ममेकर इम्तियाज अली और दूसरों के साथ रेड कार्पेट पर देखा गया। सिंगर-एक्टर ने एक शिमरी सूट जैकेट के साथ एक क्रिस्प व्हाइट शर्ट, एक ब्लैक बो, ब्लैक ट्राउज़र और अपनी सिग्नेचर ब्लैक पगड़ी में एक शानदार स्टाइल स्टेटमेंट दिया। 2025 के एमीज़ में दिलजीत दोसांझ का नॉमिनेशन देश के लिए ग्लोबल स्टेज पर एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर देखा गया, खासकर एक ऐसी फिल्म के लिए जिसने पंजाब के आइकॉनिक सिंगर अमर सिंह चमकीला की विरासत को दुनिया के सामने पेश किया।



ओरिओल प्ला के अलावा, दिलजीत का मुकाबला लुडविग के लिए डेविड मिशेल और वन हंड्रेड इयर्स ऑफ़ सॉलिट्यूड के लिए डिएगो वास्केज़ जैसे सिंगर्स से भी था। इम्तियाज़ अली के डायरेक्शन में बनी यह फ़िल्म पंजाब के मशहूर लोक गायक अमर सिंह चमकीला की कहानी बताती है, जिन्हें अक्सर "पंजाब का एल्विस" कहा जाता है। चमकीला 1980 के दशक में अपने बोल्ड गानों और जोशीले परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हुए, लेकिन 1988 में उनकी ज़िंदगी दुखद रूप से छोटी हो गई जब 27 साल की उम्र में उनकी और उनकी पत्नी अमरजोत कौर की हत्या कर दी गई।



अप्रैल 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली अमर सिंह चमकीला में परिणीति चोपड़ा भी हैं और इसे इम्तियाज़ अली और साजिद अली ने लिखा है। फ़िल्म के लाइव-रिकॉर्डेड लोक संगीत और इमोशनल कहानी को बहुत पसंद किया गया है। 2020 में, नेटफ्लिक्स के 'दिल्ली क्राइम' ने बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि कॉमेडियन वीर दास ने 2021 में अपने नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल 'वीर दास: फॉर इंडिया' के लिए एमी अवॉर्ड जीता।

