फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर: बॉर्डर एक्टर का 68 वर्ष में हार्ट अटैक से निधन

नारी डेस्क: नेपाल और भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता सुनील थापा का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे नेपाली फिल्म ‘चिनो’ में अपने खलनायक किरदार ‘रेटे कैला’ के लिए खास तौर पर मशहूर थे। सुनील थापा ने नेपाली और भारतीय फिल्मों में लंबा और प्रभावशाली करियर बनाया और दर्शकों के दिलों में हमेशा एक यादगार जगह बनाई।

सुनील थापा का निधन कब हुआ?

सुनील थापा का निधन शुक्रवार, 7 फरवरी 2026, सुबह काठमांडू के थापाथली स्थित नॉरविक अस्पताल में हुआ। शुरुआती जानकारी के अनुसार, उन्हें घर में अचेत अवस्था में पाया गया। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां ईसीजी जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, मौत की वजह संभावित हार्ट अटैक मानी जा रही है।

नेपाली सिने जगत्‌का लोकप्रिय कलाकार सुनिल थापाको निधनको खबरले दु:ख लाग्यो । मैले पनि उहाँका चिनो, सपना, मसाल, योद्धा र God Lives in the Himalayas जस्ता चर्चित नेपाली सिनेमाहरू हेर्ने मौका पाएकी छु । दिवङ्गत आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना ! pic.twitter.com/vh5DQv40CP — Kritika Tharu (@NepaliMan80) February 7, 2026

300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

सुनील थापा नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक माने जाते थे। उन्होंने अपने करियर में 300 से अधिक नेपाली फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे यादगार भूमिका फिल्म ‘चिनो’ में खलनायक ‘रेटे कैला’ की थी। इस किरदार ने उन्हें नेपाली सिनेमा का आइकॉनिक विलेन बना दिया।

मॉडलिंग और फुटबॉल से शुरू हुआ करियर

सुनील थापा ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में मुंबई में मॉडलिंग से की थी। उन्होंने कई बड़े कपड़ा ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की। फिल्मों में आने से पहले वे प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी भी थे और बॉम्बे के कई क्लबों का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा, उन्होंने JS मैगज़ीन के लिए फोटो जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किया और कई महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज की।

भारतीय फिल्मों में भी बनाया नाम

नेपाली फिल्मों के अलावा सुनील थापा ने भारतीय सिनेमा में भी अपनी पहचान बनाई। उनका हिंदी फिल्म डेब्यू ‘एक-दूजे के लिए’ (1980) से हुआ। फिल्म ‘मैरी कॉम’ में उनकी सहायक भूमिका को काफी सराहा गया। भोजपुरी फिल्म ‘बॉर्डर’ में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2025 में आई तेलुगु फिल्म ‘मिराई’ में भी वे नजर आए।

एवरेस्ट फिल्म अकादमी के चेयरपर्सन

हाल ही में सुनील थापा एवरेस्ट फिल्म अकादमी के चेयरपर्सन थे। उनकी आखिरी फिल्म ‘एकलो’ रही। वे अक्सर काठमांडू में रहते थे, जबकि उनका परिवार मुख्य रूप से मुंबई में रहता है। सुनील थापा अपने पीछे एक समृद्ध सिनेमाई विरासत छोड़ गए हैं, जिसे दर्शक हमेशा याद रखेंगे। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अंतिम संस्कार की औपचारिकताएं परिवार के आने के बाद पूरी की जाएंगी।