एक और चलती बस में लगी आग, 20 यात्री जले जिंदा, 19 से कूदकद बचाई अपनी जान

नारी डेस्क: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में शुक्रवार तड़के एक बस में लगी भीषण आग लगने से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई। एक निजी ट्रैवल कंपनी की वोल्वो बस 41 सवारियों को लेकर हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी, कुरनूल के कल्लूर मंडल के चिन्नातेकुर के पास यह पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस दर्दनाक घटना में 20 लोगों की मौत हो गई और बाकी ने कूदकर अपनी जान बचाई।



शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार यह बस प्राइवेट ट्रैवल्स कंपनी कावेरी की है। बस एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके बाद भीषण आग लग गई जिसने कुछ ही मिनटों में वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें तेज होने पर, 12 यात्री आपातकालीन निकास द्वार तोड़कर मामूली चोटों के साथ भागने में सफल रहे। घायलों को इलाज के लिए कुरनूल सरकारी अस्पताल ले जाया गया। घटना के दौरान इलाके में भारी बारिश हो रही थी।



बस में आग तड़के लगी, उस समय सभी यात्री सो रहे थे। लग्जरी एसी बस चारो तरफ से लॉक थी, इसलिए यात्रियों को भागने का मौका तक नहीं मिला और वह जिंदा जल गए। बारह लोग किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे, जिनमें से कुछ झुलस गए। कुरनूल की यह दुर्घटना राजस्थान में एक और भीषण बस अग्निकांड के बमुश्किल एक हफ्ते बाद हुई है, जिसमें तीन बच्चों सहित 22 लोगों की जान चली गई थी।