खरीदने से पहले ध्यान दें! मार्केट में बिक रहा है नकली ईनो और टूथपेस्ट, 30 लाख का माल बरामद

नारी डेस्क:अगर आप दिल्ली या आसपास के इलाकों में रहते हैं और हाल ही में ईनो (ENO), टूथपेस्ट या सिगरेट खरीदी है, तो ज़रा संभल जाइए! दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो इन सभी प्रोडक्ट्स के नकली वर्जन बनाकर बाजार में बेच रहा था। ये प्रोडक्ट्स न सिर्फ आपकी जेब के साथ धोखा हैं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। पुलिस ने छापेमारी में करीब 30 लाख रुपये का नकली सामान जब्त किया है और इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग लंबे समय से राजधानी और आसपास के बाजारों में नकली सामान सप्लाई कर रहे थे।

कैसे हुआ खुलासा?

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को यह जानकारी तब मिली जब कई बड़ी कंपनियों ने शिकायत दर्ज कराई कि बाजार में उनके नाम से नकली प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। इस शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पहली छापेमारी 6 अगस्त को रोहिणी के विजय विहार फेज-1 और कश्मीरी गेट के केला घाट रोड पर की गई। वहां से बड़ी मात्रा में नकली ईनो, टूथपेस्ट और सिगरेट बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी अभियान चलाया। 10 अगस्त को माजरी-कराला गांव और 11 अगस्त को बवाना सेक्टर-3 में भी छापे मारे गए। इन जगहों से पुलिस ने दो अवैध निर्माण फैक्ट्रियां पकड़ीं, जो नकली सामान तैयार करने के लिए पूरी मशीनरी के साथ चल रही थीं।

दिल्ली में नकली ENO और Sensodyne का बड़ा गिरोह पकड़ा गया — 6 लोग गिरफ्तार!

लेकिन सवाल ये है 👉 ये सब कब से चल रहा था?



कितने लोगों ने अब तक ये ज़हरीले प्रोडक्ट इस्तेमाल किए?

एजेंसियां अब तक सो क्यों रही थीं?

क्या सिर्फ़ छापे मारना ही उनका काम रह गया है?

क्या-क्या मिला पुलिस को?

छापेमारी के दौरान जो सामान मिला, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। बरामद सामान में शामिल हैं 1.07 लाख से अधिक नकली ENO स्टिकर, 360 खाली कार्डबोर्ड बॉक्स, 1,456 तैयार पैकेट, 2 मशीनें, 4,552 टूथपेस्ट ट्यूब, 2,200 बोतल कैप्स, 120 मास्टर पैकिंग बॉक्स, और 2,550 Gold Flake सिगरेट के कार्टन। यह सब देखकर साफ है कि गिरोह बड़े स्तर पर काम कर रहा था और दिल्ली-एनसीआर में नकली उत्पादों का पूरा नेटवर्क फैला चुका था।

कैसे बनाते थे नकली उत्पाद?

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी असली ब्रांड्स की पैकेजिंग की हूबहू कॉपी करते थे। वे सस्ती क्वालिटी की पाउडर, फ्लेवर और पेस्ट का इस्तेमाल करते थे, ताकि प्रोडक्ट असली जैसा लगे। इसके बाद इन्हें दिल्ली के थोक बाजारों और पान की दुकानों पर सस्ते दामों में बेचा जाता था। इस नेटवर्क में अलग-अलग लोग पैकेजिंग, सप्लाई और बिक्री का जिम्मा संभालते थे।

लोगों के लिए खतरे की घंटी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ये नकली प्रोडक्ट्स सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। नकली ENO से पेट में गैस, एसिडिटी या पाचन संबंधी समस्या और बढ़ सकती है। नकली टूथपेस्ट दांतों की झनझनाहट और मसूड़ों की बीमारी पैदा कर सकता है। वहीं नकली सिगरेट में ज़हरीले तत्व हो सकते हैं जो फेफड़ों और दिल को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लंबे समय तक करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

गुजरात : कच्छ 📍



जब रोज मर्रा की वस्तुएँ ही नकली दवाइयों की तरह मिलने लगेगी तो फिर जनता कैसे सुरक्षित होगी??



अब नकली कोलगेट टूथपेस्ट बनाने वाली कच्छ की एक फैक्ट्री पर छापा मारने पर हजारों नकली कोलगेट प्राप्त हुए है।



दिल्ली पुलिस की चेतावनी

क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कहा कि लोगों को सतर्क रहना चाहिए और सस्ते दामों में मिलने वाले ब्रांडेड सामान से बचना चाहिए। पुलिस ने यह भी बताया कि अब शहर के कई इलाकों में दुकानों पर नकली ब्रांड्स की जांच अभियान शुरू किया गया है। अगर किसी को ऐसा संदिग्ध उत्पाद मिले तो तुरंत कंपनी या पुलिस को इसकी जानकारी दें।

दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नकली प्रोडक्ट्स का व्यापार अब रोजमर्रा की चीजों तक पहुंच चुका है। सावधानी ही इसका सबसे बड़ा इलाज है क्योंकि ईनो से गैस नहीं जाएगी, टूथपेस्ट से झनझनाहट नहीं रुकेगी, और नकली सिगरेट आपकी जान तक ले सकती है।