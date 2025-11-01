01 NOVSATURDAY2025 5:35:23 PM
Nari

Baba Vanga Gold Prediction: सोने के दाम 2026 में क्या होंगे? जानें चौंकाने वाला सच

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 01 Nov, 2025 12:10 PM
नारी डेस्क: सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। हाल ही में रिकार्ड हाई लेवल से सोने की कीमतें घटकर लगभग एक लाख 22 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक आ गई हैं। लेकिन निवेशकों के लिए यह सवाल अब भी अहम है कि आने वाले साल 2026 में सोना महंगा होगा या सस्ता? इसी बीच बुल्गारिया के रहस्यमयी बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ने निवेशकों और सोने के शौकीनों को चौंका दिया है।

सोने की मौजूदा कीमतें

अक्टूबर 2025 तक सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। रिकार्ड हाई लेवल पर पहुंचने के बाद, कुछ समय के लिए सोने के दाम नीचे आए। निवेशकों के लिए यह समय गोल्ड में निवेश करने का अवसर माना गया। हालांकि हाल ही में दो दिनों से सोने के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी निवेशकों के लिए और भी महत्वपूर्ण बन गई है।

बाबा वेंगा और उनकी भविष्यवाणियां

बाबा वेंगा बुल्गारिया की नेत्रहीन ज्योतिषी थीं, जिनकी कई भविष्यवाणियां अब तक सच साबित हुई हैं। ट्विन टावर पर आतंकी हमला: उन्होंने इस घटना की ओर संकेत किया था। राजकुमारी डायना उनकी मृत्यु से जुड़ी भविष्यवाणी भी समय के साथ सच साबित हुई। म्यांमार भूकंप प्राकृतिक आपदाओं की ओर भी उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। हालांकि, उनकी भविष्यवाणियां आमतौर पर सीधी घटनाओं का वर्णन नहीं करतीं, बल्कि संकेत और दिशा देती हैं। इसी तरह सोने के दामों के बारे में उनकी भविष्यवाणी भी अप्रत्यक्ष है।

2026 में सोने की कीमतों का अनुमान

न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अनुसार, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी सोने के दामों पर सीधे नहीं है। उनका इशारा 2026 में ग्लोबल फाइनांशियल क्राइसिस की ओर है। अगर यह भविष्यवाणी सच हुई, तो कैश क्राइसिस के कारण बैंकिंग प्रणाली में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे समय में लोग सोने में निवेश को सुरक्षित विकल्प मानेंगे। परिणामस्वरूप सोने की कीमतें 1.5 लाख से 2 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुँच सकती हैं, जो ऑल टाइम रिकार्ड हाई होगा।

निवेशकों के लिए संकेत

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, आने वाला वित्तीय संकट सोने की कीमतों को ऊपर धकेल सकता है। निवेशकों के लिए यह अवसर सोने में निवेश बढ़ाने और सुरक्षित बचत सुनिश्चित करने का समय हो सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्यवाणियां हमेशा संकेत मात्र होती हैं। सोने में निवेश करने से पहले मार्केट ट्रेंड, आर्थिक स्थिति और वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना जरूरी है।

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, 2026 में सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं। निवेशकों को इस संकेत को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक और समझदारी से निवेश करना चाहिए।
 

