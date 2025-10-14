15 OCTWEDNESDAY2025 2:16:33 PM
दिवाली बैश में बी-टाउन दीवाज के साड़ी लुक ने बिखेरा जलवा

नारी डेस्क: दिवाली का त्योहार बॉलीवुड के लिए सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का नहीं, बल्कि फैशन और ग्लैमर का भी पर्व बन चुका है। इस बार भी बी-टाउन की हसीनाएं मनीष मलहोत्रा की दिवाली पार्टी में अपनी साड़ी लुक्स के साथ सोशल मीडिया पर छा गईं। गौरी खान, काजोल, माधुरी दीक्षित से लेकर शिल्पा शेट्टी तक  हर किसी ने पारंपरिक साड़ियों को मॉडर्न टच के साथ कैरी किया और अपने स्टाइल से सबका दिल जीत लिया।  

गौरी खान का रॉयल लुक

शाहरुख खान की पत्नी और इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान ने इस बार Red एम्ब्रॉएडरी वाली जॉर्जेट साड़ी पहनी। उन्होंने इसे स्लीवलेस ब्लाउज़ और डायमंड ज्वेलरी के साथ पेयर किया, जिससे उनका लुक बेहद एलीगेंट लगा। उनका स्टाइल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर गया और फैशन एक्सपर्ट्स ने इसे “सिंपल पर रॉयल” बताया। 

काजोल का ट्रेडिशनल चार्म

हमेशा की तरह काजोल ने भी अपने ट्रेडिशनल अंदाज़ से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने गोल्डन कलर की साड़ी पहनी और इसे सिंपल ज्वेलरी व क्लासिक बन हेयरस्टाइल के साथ कंप्लीट किया। उनकी साड़ी पर 3D फूल लगे थे साथ में मैचिंग शिमरी ब्लाउज को पेयर किया था।

 नीसा का ग्लैमर अंदाज


काजोल की  बेटी नीसा देवगन सिल्वर कलर की सीक्वेंस साड़ी में नजर आई।  नीसा की साड़ी पर मोतियों की लटकन लगी थी, साथ में ऑफ शाॅल्डर ब्लाउज को पेयर किया

माधुरी दीक्षित की ग्रेसफुल साड़ी

“धक-धक गर्ल” माधुरी दीक्षित ने ब्लू कलर की नेट साड़ी पहनी, जिस पर सीक्विन वर्क किया गया था। उनका स्माइल और ग्रेस ने पूरे इवेंट में चार चांद लगा दिए। 

शिल्पा शेट्टी का मॉडर्न ट्रेडिशनल अवतार


शिल्पा शेट्टी ने इस बार प्री-ड्रेप्ड  साड़ी पहनी, जिसमें बोल्ड कट ब्लाउज़ था। इस  ब्लाउज पर, जिसकी बैक और फ्रंट दोनों की छोटे और बड़े साइज के पर्ल से सजे हुए थे। उन्होंने इंडियन आउटफिट में भी मॉडर्न फ्लेयर जोड़कर यह साबित किया कि साड़ी को स्टाइलिश और ग्लैमरस दोनों बनाया जा सकता है। इसके साथ उन्होंने मोतियों से सजा पोटली बैग भी कैरी किया। 

खुशी कपूर की  लेवेंडर साड़ी

खुशी कपूर ने मनीष की ही डिजाइन की गई मोतियों से सजी लेवेंडर साड़ी चुनी, जिसके साथ फुल स्लीव्स वाला पर्ल डीटेलिंग ब्लाउज स्टाइल किया, ब्लाउज को मोतियों से हैवी लुक दिया।
 

