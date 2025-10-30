30 OCTTHURSDAY2025 1:00:06 PM
Nari

मां के आखिरी पल को याद कर भावुक हुए अरशद वारसी, बोले- वह पानी मांगत रही, मैंने मना कर दिया

  • Edited By vasudha,
  Updated: 30 Oct, 2025 10:10 AM
नारी डेस्क:  लोकप्रिय बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है।  उन्हें मुन्ना भाई एमबीबीएस, जॉली एलएलबी 3, सलाम नमस्ते, टोटल धमाल जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए जाना जाता है। कुछ समय पहले, आर्यन खान द्वारा निर्देशित पहली सीरीज़, द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड में गैंगस्टर 'गफूर' की भूमिका के लिए उन्हें खूब सराहा गया था। हाल ही में अभिनेता ने अपनी मां के निधन से जुड़ी ऐसी बात बताई जिसे सुन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 

अरशद वारसी ने 14 साल की उम्र में अपने माता-पिता को खो दिया था।  राज शमनी के पॉडकास्ट में अभिनेता ने खुलासा किया कि चूंकि वह बोर्डिंग स्कूल में थे, इसलिए उनके पास अपने परिवार के साथ ज़्यादा यादें नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उनकी मां का आखिरी दिन आज भी उन्हें परेशान करता है। उनकी माँ की किडनी खराब हो गई थी और वह डायलिसिस पर थीं, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें पानी न देने की सलाह दी थी। अभिनेता ने याद किया कि निधन से ठीक पहले, उनकी मां ने पानी मांगा था, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की वजह से मना कर दिया। 

अरशद वारसी ने आगे कहा- "मेरी मां एक साधारण गृहिणी थीं जो बहुत अच्छा खाना बनाती थीं। उनकी किडनी खराब हो गई थी और वे डायलिसिस पर थीं। डॉक्टरों ने हमें उन्हें पानी न देने के लिए कहा था, लेकिन वे बार-बार पानी मांगती रहीं। मैं मना करता रहा और उनकी मृत्यु से एक रात पहले उन्होंने मुझे बुलाया और फिर से पानी मांगने लगीं। उसी रात उनकी मृत्यु हो गई और मुझे बहुत दुःख हुआ।" उसी घटना के बारे में बात करते हुए, अरशद वारसी ने आगे कहा कि उनके अंदर एक ऐसा भी हिस्सा है जो सोचता है कि अगर उन्होंने उसे पानी दिया होता, तो अगर वह उसे पीकर मर जाती, तो उन्हें बहुत अफ़सोस होता। उन्होंने आगे कहा कि  "उस समय वह बच्चे थे, लेकिन अगर आज ऐसा कुछ होता, तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होती। हम कभी उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते जो बीमार है, बल्कि हम अपने अपराधबोध के आधार पर फैसले लेते हैं।"

