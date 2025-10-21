अनन्या पांडे का दिवाली लुक था बेहद स्पेशल, पहनी थी मां की शादी से जुड़ी खास चीज

21 OCTTUESDAY2025 6:23:51 PM
नारी डेस्क: अनन्या पांडे ने इस साल दिवाली पारंपरिक और दिल को छू लेने वाले अंदाज में मनाई। अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया पर अपने त्योहारों की झलकियां साझा कीं, जिन्होंने अपनी सादगी और भावनाओं से जुड़े प्रशंसकों का दिल जीत लिया। अनन्या ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरीज़ पर तस्वीरों की एक श्रृंखला और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कैरोसेल पोस्ट भी साझा किया। 

स्टोरीज़ पर साझा की गई तस्वीरों में से एक में, वह जाने-माने डिज़ाइनर रोहित बल द्वारा डिज़ाइन किया गया गुलाबी विंटेज आउटफिट पहने हुए दिखाई दे रही थीं, जो मूल रूप से उनकी मां भावना पांडे का था। अपनी पोशाक के पीछे की कहानी साझा करते हुए, अभिनेत्री ने लिखा- "20 साल से भी ज़्यादा पहले मेरी माँ की अलमारी से 'विंटेज गुड्डा'।"

 इस आउटफिट के साथ, उन्होंने विशेष पारिवारिक महत्व वाले झुमके भी पहने थे। उन्होंने कहा- "...मेरी दादी ने मेरी मां की शादी के दिन उन्हें यह उपहार दिया था और दिवाली के दिन मैंने इसे चुरा लिया।" उनकी पोस्ट की एक और क्लिप में अनन्या अपने घर के बीचों-बीच खूबसूरत दिवाली की सजावट से घिरी हुई और लक्ष्मी पूजा के दौरान परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते हुए दिखाया गया है, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि वह घर की लक्ष्मी हैं।

एक अन्य तस्वीर में, अनन्या फिल्म निर्माता करण जौहर के बच्चों यश और रूही जौहर के साथ कुछ समय बिताती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां वे उत्सव की खुशी में एक साथ पोज़ दे रहे हैं। पोस्ट को शेयर करते हुए, अनन्या ने इसे कैप्शन दिया- "प्यार और रोशनी से भरपूर।" अभिनेत्री की दिवाली की तस्वीरों को इंडस्ट्री भर के उनके प्रशंसकों और दोस्तों से प्यार की बौछार मिली। कैरोसेल पोस्ट के बैकग्राउंड सॉन्ग के रूप में, अनन्या ने कल्ट क्लासिक फिल्म कभी खुशी कभी गम के प्रतिष्ठित गाने "देखा तेनु पहली पहली बार" को चुना। पेशेवर मोर्चे पर, अनन्या, जिन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, आखिरी बार करण जौहर द्वारा निर्मित अपनी ओटीटी डेब्यू सीरीज़, कॉल मी बे में देखी गई थीं।
 

