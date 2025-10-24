प्रोटीन पाउडर पीने से पहले हो जाएं सावधान! किडनी से लेकर इन अंगों को पहुंचा है नुकसान

नारी डेस्क : आजकल फिट रहने के लिए लोग तरह-तरह के प्रोटीन का सेवन करते हैं। खासकर जिम जाने वाले और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने वाले लोग प्रोटीन पाउडर का खूब इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है कि यह मांसपेशियों के विकास, बॉडी रिकवरी और प्रोटीन की कमी पूरी करने का आसान तरीका है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसे जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से लिया जाए तो यह शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर किडनी और लिवर की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है।

किडनी पर असर

प्रोटीन पाउडर का सबसे बड़ा खतरा किडनी पर होता है। ज्यादा प्रोटीन लेने से किडनी पर काम का बोझ बढ़ जाता है क्योंकि उसे प्रोटीन के उप-उत्पाद जैसे यूरिया और अमोनिया को छानना पड़ता है। लंबे समय में यह किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर उन लोगों को जिन्हें पहले से किडनी की समस्या या हाई ब्लड प्रेशर है। अगर आपको किडनी की बीमारी है तो प्रोटीन पाउडर लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

लिवर की समस्या

प्रोटीन का ज्यादा सेवन लिवर पर भी दबाव डालता है। समय के साथ यह फैटी लिवर, लिवर एंजाइम्स के असामान्य स्तर और अन्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अगर शराब पीने या खराब खानपान के साथ इसे लिया जाए तो खतरा और बढ़ जाता है। प्रोटीन का सेवन संतुलित आहार (कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और हेल्दी फैट्स) के साथ करें।

पाचन संबंधी परेशानी

बहुत से लोग प्रोटीन पाउडर (खासकर व्हे प्रोटीन) लेने के बाद गैस, पेट फूलना, कब्ज या दस्त जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। लैक्टोज असहिष्णु लोगों में ये समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। यदि डेयरी से एलर्जी है तो प्लांट-बेस्ड या लैक्टोज़-फ्री प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करें।

वजन बढ़ना और पोषण का असंतुलन

कई प्रोटीन पाउडर में अतिरिक्त चीनी, फ्लेवर और कृत्रिम मिठास होती है। यह धीरे-धीरे वज़न बढ़ा सकती है। साथ ही, अगर ज़्यादा प्रोटीन लिया जाए तो यह अन्य ज़रूरी पोषक तत्वों (फाइबर, विटामिन, मिनरल्स) की कमी कर देता है। प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ पूरक के रूप में करें। दाल, अंडे, मछली, दूध, मेवे और फलियों जैसे प्राकृतिक स्रोतों को प्राथमिकता दें।

हड्डियों और दिल की सेहत पर असर

जानकारी के अनुसार, ज्यादा प्रोटीन (खासकर एनिमल-बेस्ड पाउडर से) लेने से हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं। कुछ पाउडर में भारी धातुएं, प्रिजर्वेटिव और हानिकारक केमिकल भी मिलाए जाते हैं, जो दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं। हमेशा भरोसेमंद और टेस्टेड ब्रांड का प्रोटीन पाउडर खरीदें।

सुरक्षित सेवन के लिए टिप्स

सुरक्षित सेवन के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स अपनाना बेहद जरूरी है। प्रोटीन हमेशा शरीर के वजन के हिसाब से ही लें, यानी प्रति किलो वज़न 1 से 1.5 ग्राम। सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कोशिश करें कि दाल, अंडे, मछली, मेवे और फलियों जैसे प्राकृतिक स्रोतों से प्रोटीन लें और पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर करें। साथ ही, दिनभर खूब पानी पिएं ताकि किडनी आसानी से अपशिष्ट बाहर निकाल सके और सेहत पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े।

प्रोटीन पाउडर सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो फायदेमंद है। लेकिन इसका अत्यधिक या लापरवाह सेवन आपकी किडनी, लिवर और दिल पर बुरा असर डाल सकता है। इसलिए इसे सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करें, न कि आहार का मुख्य स्रोत बनाएं।