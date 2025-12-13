13 DECSATURDAY2025 8:11:15 PM
फुटबॉल प्रेमियों पर चढ़ा मेस्सी का खुमार, रात ढाई बजे पहुंचे स्वागत के लिये

नारी डेस्क:  दिसंबर की सर्दी के बावजूद हजारों की संख्या में प्रशंसक आधी रात को अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियानेल मेस्सी का स्वागत करने पहुंचे जो भारत में तीन दिन के भीतर चार शहरों के ‘जीओएटी भारत दौरा 2025' के लिये यहां पहुंचे । बार्सीलोना के सुपरस्टार मेस्सी शनिवार को तड़के दो बजकर 26 मिनट पर यहां पहुंच गए और अपने फुटबॉल प्रेम के लिये मशहूर पूरा शहर मेस्सी के खुमार में डूब गया है ।


 अंतरराष्ट्रीय आगमन द्वार पर उनके नाम की गूंज, अर्जेंटीना के झंडे और फोन की फ्लैश लाइट देखी जा सकती थी । प्रशंसक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे के बीच दौड़ते रहे ताकि अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पा सकें । कइयों ने बच्चों को कंधों पर उठा रखा था । भारी सुरक्षा के बीच मेस्सी वीआईपी गेट से बाहर निकल गए । एक बड़े काफिले के साथ वह होटल तक पहुंचे जहां भी सैकड़ों प्रशंसक मौजूद थे । 


जगह जगह बैरीकेड लगाये हुए थे और भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात था । मेस्सी के साथ लंबे समय से उनके साथी स्ट्राइकर रहे लुई सुआरेज और अर्जेंटीना के साथी रौद्रिगो डि पॉल भी पहुंचे हैं । वह अगले 72 घंटे में कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जायेंगे जहां मुख्यमंत्रियों, कारपोरेट दिग्गजों, बॉलीवुड कलाकारों और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे ।  2011 में मेसी कैप्टन बनकर आए थे लेकिन अब वर्ल्ड कप जीतने और 8वां बालोन डी ओर जीतने के बाद वह यहां आए हैं।
 

