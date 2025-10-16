कौन है बच्चों का दुश्मन? जहरीले कफ सिरप के बाद अब दवाई में मिले कीड़े

नारी डेस्क: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जहरीली खांसी की दवा से बच्चों की मौत के बीच अब यहां के एक सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को दी गई एंटीबायोटिक दवा की बोतल में कथित तौर पर कीड़े पाए जाने की शिकायत सामने आई है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।



एक मरीज ने सिविल सर्जन को शिकायत की थी कि उसके बच्चे को दी गई एजीथ्रोमाइसिन सस्पेंशन की बोतल में कीड़े दिखाई दिए। शिकायत के बाद ग्वालियर जिले के मोरार कस्बे के सरकारी अस्पताल में एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का पूरा स्टॉक सील कर दिया गया है और नमूने जांच के लिए भोपाल की एक प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। एज़िथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का ओरल सस्पेंशन आमतौर पर बच्चों को विभिन्न संक्रमणों के लिए दिया जाता है।



अधिकारियों के अनुसार, यह दवा जेनेरिक थी और मध्य प्रदेश की एक कंपनी द्वारा निर्मित थी। औषधि निरीक्षक अनुभूति शर्मा ने कहा- "मोरार के सरकारी अस्पताल में एक महिला ने एज़िथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन की एक बोतल में कीड़े होने की शिकायत की थी।" अस्पताल के स्टोर में रखे संपूर्ण स्टॉक को तुरंत फ्रीज कर दिया गया। इसके साथ ही वार्डों में वितरित की जा चुकी सभी बोतलों को भी वापस मंगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।