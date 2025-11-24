02 DECTUESDAY2025 8:08:01 PM
क्रिकेटर स्मृति मंधाना की खुशियों को लगी नजर, पिता के बाद होने वाला पति भी अस्पताल में भर्ती

  • Updated: 24 Nov, 2025 11:56 AM
क्रिकेटर स्मृति मंधाना की खुशियों को लगी नजर, पिता के बाद होने वाला पति भी अस्पताल में भर्ती

नारी डेस्क: भारतीय महिला क्रिकेट की वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना की खुशियाें को लगता है किसी की नजर लग लगई है। पिता के बाद  उनके होने वाले पति को भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रविवार को इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंधाना औरमुच्छल की शादी का जश्न तब रोक दिया गया जब  उनके पिता और मंगेतर कंपोज़र पलाश की  तबीयत खराब हो गई।  दोपहर में मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को वेन्यू पर हार्ट अटैक जैसे सीने में दर्द के लक्षण दिखे।

एम्बुलेंस को तुरंत मौके पर भेजा गया और उन्हें जल्द ही एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अचानक हुई इमरजेंसी की वजह से जश्न पूरी तरह रुक गया, और स्मृति ने अपने पिता की गैरमौजूदगी में आगे बढ़ने से मना कर दिया। डॉक्टरों ने बाद में कन्फर्म किया कि उन्हें एनजाइना पेक्टोरिस के लक्षण थे, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज से जुड़ी एक कंडीशन है। सर्वहित हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल रिसर्च सेंटर के न्यूरो फिजिशियन और चेयरमैन नमन शाह ने कहा, “उन्हें दोपहर करीब 1.30 बजे एनजाइना हुआ और उन्हें दोपहर 2.15 बजे हमारे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं… एंजियोग्राफी की ज़रूरत है या नहीं, यह तय करने से पहले हम सोमवार को और टेस्ट करेंगे।”

जब परिवार अभी भी इस स्थिति से निपट ही रहा था, तभी एक और हेल्थ प्रॉब्लम सामने आई।  एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्मृति के मंगेतर, म्यूज़िशियन पलाश मुच्छल को भी वायरल इन्फेक्शन और बढ़ी हुई एसिडिटी के कारण हालत बिगड़ने पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी समस्या को सीरियस नहीं माना गया और इलाज के तुरंत बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, और वे उसी शाम होटल लौट आए।
इस साल इंडियन स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले इवेंट्स में से एक, कपल की शादी अब परिवार की मेडिकल स्थिति ठीक होने के बाद रीशेड्यूल की जाएगी। फिलहाल दोनों परिवार रिकवरी को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और उम्मीद है कि डॉक्टर आगे का इलाज तय करने से पहले सोमवार को श्रीनिवास मंधाना की हालत की फिर से जांच करेंगे।
 

