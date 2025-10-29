29 OCTWEDNESDAY2025 7:03:23 PM
  • Updated: 29 Oct, 2025 03:27 PM
तलाक की खबरें फैलाने वालों पर भड़की एक्ट्रेस माही विज, बोली- मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी

नारी डेस्क: अभिनेता जय भानुशाली और माही विज हाल ही में 15 साल की शादी के बाद अपने कथित तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में रहे। पहले आई खबरों में दावा किया गया था कि दोनों ने कुछ महीने पहले कथित तौर पर अपने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर और अंतिम रूप दे दिया था, और कुछ समय से अलग रह रहे थे। इन अफवाहों के बीच, माही ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। 

थॉट फुल पेज के एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेत्री ने टिप्पणी की, "झूठी खबरें पोस्ट न करें। मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी।" इसमें  जिसमें दावा किया गया था कि इस जोड़े ने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की थी लेकिन बढ़ते विश्वास के मुद्दों पर काबू नहीं पा सके। 

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, जय और माही के बच्चों की कस्टडी का भी फैसला हो गया है। खबरें थी कि  माही और जय के बीच गंभीर विश्वास के मुद्दे को लेकर विवाद शुरू हुआ। दोनों ने साथ में तस्वीरें पोस्ट करना बंद कर दिया था। उनका आखिरी कोलैब फैमिली पोस्ट जून 2024 में थ दोनों को आखिरी बार अगस्त में अपनी बेटी तारा के जन्मदिन समारोह में साथ देखा गया था, जहां  दोनों एक-दूसरे से काफ़ी दूरी बनाए हुए दिखाई दिए।

माही विज ने कुछ दिन पहले अफवाहों पर बात करते हुए बताया था कि कैसे समाज अक्सर एकल माताओं और तलाकशुदा जोड़ों के साथ अलग व्यवहार करता है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कई लोग मानते हैं कि पार्टनर्स के बीच ड्रामा या दोषारोपण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने सभी से झूठी बातें फैलाना बंद करने और "जियो और जीने दो" का आग्रह किया, और व्यक्तिगत रिश्तों पर समाज द्वारा डाले जाने वाले अनावश्यक दबाव पर ज़ोर दिया।

