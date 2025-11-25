6 साल के लड़के पर Pitbull ने किया जानलेवा हमला,  बच्चे का कान कटकर गिरा नीचे

नारी डेस्क: नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के प्रेम नगर में एक छह साल का लड़का बुरी तरह घायल हो गया, जब पड़ोसी के पालतू पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया,। यह घटना CCTV में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें लड़का बॉल का पीछा कर रहा था, तभी कुत्ते ने उसे काट लिया और उसका कान फाड़ दिया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 291 (जानवरों के प्रति लापरवाही) और 125(b) (दूसरों की जान और सुरक्षा को खतरे में डालने वाला जल्दबाज़ी या लापरवाही भरा काम) के तहत कुत्ते के मालिक पर मामला दर्ज किया गया है।



पिटबुल के मालिक राजेश पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कुत्ते को शेल्टर में भेज दिया गया है। बच्चे का अभी इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लड़के के दादा के अनुसार, बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी उसका थ्रो मिस हो गया और बॉल लुढ़कती हुई उस घर की तरफ चली गई जहां कुत्ता बंधा हुआ था। ऐसे में कुत्ता छूट गया और उसने लड़के पर हमला कर दिया, वह इतने गुस्से में था कि मालिक भी उसे कंट्रोल नहीं कर सका।



पीड़ित के दादा ने बताया कि हमला इतना ज़ोरदार था कि उसके पोते के सिर के पिछले हिस्से पर काटने के आठ से 10 गहरे निशान पड़ गए थे, और उसका पूरा दाहिना कान फट गया था। बच्चे के दांत टूट गए हैं, और उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस कुत्ते ने पहले भी इलाके के चार और बच्चों पर हमला किया था। इस भयानक घटना को याद करते हुए एक गवाह ने कहा, "मैं अपनी दुकान में बैठा था, तभी मैंने अचानक एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखा। कुत्ते ने बच्चे का चेहरा पकड़ लिया, और लड़का बहुत दर्द में था। हम सबने मिलकर कुत्ते को खींचने की कोशिश की। मैंने कुत्ते को उसके हाथ-पैरों से पकड़ा, और आखिर में उसने छोड़ दिया।" हमला इतना खतरनाक था कि बच्चे का कान कटकर नीचे ही गिर गया।