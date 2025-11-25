इतने किमी दूर से दिखेगा राममंदिर का ध्वज, हवा और बारिश भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इसका

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण से पूर्व मंगलवार को पवित्र ध्वज की पहली झलक सामने आई। विशेष रूप से तैयार किया गया यह ध्वज 22 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा है, जो लगभग 4 किलोमीटर दूर से ही दिखेगा। राम मन्दिर में ऑटोमेटिक फ्लैग होस्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है। इस ऐतिहासिक अवसर को चिह्नित करने के लिए मंदिर के शिखर पर फहराया जाएगा। ध्वज का निर्माण अहमदाबाद के एक पैराशूट विशेषज्ञ ने किया है।



दो से तीन किलोग्राम वजनी यह ध्वज 161 फुट ऊंचे मंदिर शिखर और 42 फुट ऊंचे ध्वजदंड पर लगने वाली हवाओं और मौसमीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। ध्वज पर अंकित तेजस्वी सूर्य भगवान राम के तेज, पराक्रम और दिव्य प्रभाव का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त‘ॐ'चिन्ह और वृक्ष की आकृति भी इस ध्वज पर उकेरी गई है, जो आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश देती है। ट्रस्ट के अनुसार यह धर्म ध्वज मर्यादा, एकता और सभ्यतागत निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है तथा रामराज्य के आदर्शों का प्रतीक माना जाता है।



हवा के अधिक बहाव के साथ केसरिया कलर का ध्वज 360 डिग्री पर घूम भी सकेगा। इसे मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाएगा, जिसका निर्माण पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में किया गया है। वहीं, लगभग 800 मीटर लंबी परकोटा दीवार दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित है, जो मंदिर परिसर की स्थापत्य विविधता को दर्शाती है। ध्वजारोहण समारोह को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है और इसे मंदिर निर्माण पूर्णता के बाद एक और ऐतिहासिक अध्याय के रूप में देखा जा रहा है