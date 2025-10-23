गैस बर्नर से लेकर फ्रिज तक, हर कोना चमकाएं इन 4 जादुई ट्रिक्स से

नारी डेस्क: अगर आप भी अपने किचन को साफ-सुथरा और महकता हुआ बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से रोज़-रोज़ गहराई से सफाई नहीं कर पाते, तो यह लेख आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यहां हम आपके लिए लाए हैं 4 ऐसे आसान और असरदार हैक्स जो फ्रिज की बदबू से लेकर गैस बर्नर की चिकनाई तक हर परेशानी को मिनटों में दूर कर देंगे।

फ्रिज की बदबू हटाने का सबसे आसान तरीका – बेकिंग सोडा है न

सामग्री: बेकिंग सोडा – 1 कटोरी, एक छोटा खुला कटोरा या कप

क्या करें: एक कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर उसे फ्रिज के किसी कोने में रख दें। यह बेकिंग सोडा फ्रिज में फैली सारी बदबू को धीरे-धीरे सोख लेता है और ताजगी बनाए रखता है। इसे हर 15 दिनों में बदलते रहें।

नींबू और नमक से गैस बर्नर की जमी चिकनाई हटाएं

सामग्री: आधा नींबू, थोड़ा सा नमक, गर्म पानी

क्या करें: गैस बर्नर को निकालकर गर्म पानी में कुछ देर भिगो दें। फिर नींबू के टुकड़े पर थोड़ा सा नमक लगाएं और इससे बर्नर को रगड़ें। कुछ ही मिनटों में बर्नर चमकने लगेगा और जमी हुई चिकनाई भी निकल जाएगी।

फ्रिज को अंदर से साफ करने के लिए सिरका और पानी का स्प्रे

सामग्री: 1 कप सफेद सिरका, 1 कप पानी, एक स्प्रे बोतल, सूखा कपड़ा या टिशू

क्या करें: सिरका और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें। फ्रिज को खाली करके अंदर स्प्रे करें और फिर कपड़े से पोंछ लें। यह न सिर्फ सफाई करता है, बल्कि बैक्टीरिया को भी खत्म करता है।

गैस स्टोव के आसपास की टाइल्स और स्लैब को साफ करें टूथपेस्ट से

सामग्री: कोई भी सफेद टूथपेस्ट, पुराना टूथब्रश, गीला कपड़ा

क्या करें: टाइल्स या स्टोव के किनारों पर टूथपेस्ट लगाएं और ब्रश से स्क्रब करें। फिर गीले कपड़े से साफ कर दें। टाइल्स फिर से नए जैसे चमक उठेंगे। टूथपेस्ट की खुशबू से किचन में भी ताजगी बनी रहती है।

इन आसान घरेलू उपायों को अपनाकर आप अपने किचन को सिर्फ कुछ ही मिनटों में साफ और चमचमाता बना सकते हैं। न तो महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत है और न ही बहुत समय की। अगर आप भी किचन को हमेशा साफ-सुथरा और महकता हुआ देखना चाहते हैं, तो इन हैक्स को जरूर आजमाएं।