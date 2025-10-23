ये 10 बड़े Warning संकेत कि किडनी में कुछ गड़बड़ चल रही है

नारी डेस्कः शरीर के अगर मुख्य अंगों की बात करें तो किडनी भी उसमें से एक है। एक बार किडनी में गड़बड़ आ जाए तो पूरे शरीर का बैलेंस खराब हो जाता है। किडनी में ज्यादा खराबी हो जाए तो रैगुलर डायलसिस करवानी पड़ती है लेकिन किडनी (Kidney Disease) में अगर कोई खराबी चल रही है तो इसे सही समय पर पकड़ कर ज्यादा खराब होने से बचाया जा सकता है।

1. एनर्जी लो और फोक्स करने में कठिनाई

किडनी का कार्य सही ढंग से न होने पर शरीर में विषैले पदार्थ और अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। इससे थकान, कमजोरी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। किडनी रोग के साथ एनीमिया भी हो सकता है, जिससे थकान और कमजोरी बढ़ जाती है।

2. सही से नींद ना आना

जब किडनी सही से फ़िल्टर नहीं करती, तो टॉक्सिन्स रक्त में रह जाते हैं और मूत्र के माध्यम से बाहर नहीं निकलते। इससे नींद आने में कठिनाई होती है। इसके अलावा, मोटापा और किडनी रोग का संबंध भी पाया गया है, और किडनी रोग वाले लोगों में स्लीप एपनिया अधिक आम है।

3. सूखी और खुजली वाली त्वचा (स्किन पर इचिंग होना)

स्वस्थ किडनी शरीर से विषाक्त पदार्थ और अतिरिक्त तरल निकालती हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, हड्डियों को मजबूत रखती हैं और खून में मिनरल्स का संतुलन बनाए रखती हैं।

सूखी और खुजली वाली त्वचा खराब मिनरल संतुलन और हड्डियों की बीमारी का संकेत हो सकती है, जो अक्सर गंभीर किडनी रोग में होती है।



4. बार-बार यूरिन आना

अगर आपको बार-बार पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होती है, विशेषकर रात में, तो यह किडनी रोग का संकेत हो सकता है। किडनी के फ़िल्टर क्षतिग्रस्त होने पर पेशाब की इच्छा बढ़ सकती है। कभी-कभी यह यूटीआई (पेशाब में संक्रमण) या पुरुषों में बढ़े हुए प्रोस्टेट का भी संकेत हो सकता है।

5. यूरिन में खून आना

स्वस्थ किडनी रक्त कोशिकाओं को शरीर में बनाए रखती हैं और केवल अपशिष्ट पदार्थ पेशाब में छोड़ती हैं। लेकिन किडनी के फ़िल्टर क्षतिग्रस्त होने पर रक्त कोशिकाएँ पेशाब में "लीक" हो सकती हैं। इसके अलावा, पेशाब में खून किडनी की गांठ, स्टोन या संक्रमण का भी संकेत हो सकता है।

6. झागदार यूरिन आना

अगर पेशाब में अधिक झाग बनता है और कई बार फ्लश करने पर भी यह नहीं जाता, तो यह पेशाब में प्रोटीन (Albumin) होने का संकेत हो सकता है। झाग का रूप अंडे फेंटने जैसा दिख सकता है।

7. आंखों के आसपास लगातार सूजन

यूरिन में प्रोटीन का बढ़ना यह संकेत है कि किडनी के फ़िल्टर क्षतिग्रस्त हैं। इससे आंखों के आसपास सूजन (पफिनेस) हो सकती है क्योंकि शरीर में प्रोटीन की कमी होती है।



8. टखनों और पैरों में सूजन

किडनी की कार्यक्षमता कम होने पर शरीर में सोडियम (नमक) जमा हो जाता है, जिससे पैरों और टखनों में सूजन होती है। यह हृदय रोग, लिवर रोग या पैरों की नसों की समस्याओं का भी संकेत हो सकता है।

9. भूख में कमी

भूख न लगना एक सामान्य लक्षण है, लेकिन यह किडनी की कार्यक्षमता कम होने और शरीर में टॉक्सिन जमा होने का परिणाम भी हो सकता है।

10. मांसपेशियों में ऐंठन

किडनी के सही से काम न करने पर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है। उदाहरण के लिए, कम कैल्शियम और अधिक फॉस्फोरस मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बन सकते हैं।

नोटः ये सारे लक्षण किडनी की गड़बड़ी है लेकिन आपको स्टीक जानकारी किडनी स्पैशेलिस्ट डॉक्टर से ही मिल सकती है। हालांकि ऊपर बताए गए लक्षण किसी अन्य हैल्थ प्रॉब्लम के भी हो सकते हैं इसलिए जांच जरूरी है।

