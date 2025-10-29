10 दिन और बी-टाउन के चार दिग्गजों ने गवां दी जान: किसी को हुआ कैंसर तो किसी के फेफड़ों में भर गया पानी

नारी डेस्क: पिछले 10 दिनों में बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने अपने चार बड़े सितारे खो दिए हैं। एक के बाद एक आई इन दुखद खबरों ने पूरे फिल्म जगत को शोक में डुबो दिया। किसी का निधन किडनी फेलियर से हुआ, किसी ने कैंसर से हार मानी तो किसी के फेफड़ों में पानी भर गया। आइए जानते हैं उन दिग्गजों के बारे में जिन्होंने अपनी अदाकारी और काम से सबके दिलों में जगह बनाई

सतीश शाह — किडनी फेलियर से हुई मौत, इंडस्ट्री में छाया मातम

25 अक्टूबर 2025 को बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार सतीश शाह का निधन हो गया। यह खबर सबसे पहले कॉमेडियन जॉनी लीवर ने साझा की थी, जिसके बाद पूरे बी-टाउन में शोक की लहर दौड़ गई। सतीश शाह न केवल फिल्मों बल्कि टीवी की दुनिया में भी बेहद लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। ‘ये जो है जिंदगी’, ‘सरभाई वर्सेस सरभाई’ जैसे सीरियल्स से उन्होंने घर-घर में पहचान बनाई थी। उनकी मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई। उनकी प्रेयर मीट में कई सितारों ने शिरकत की और उन्हें अंतिम विदाई दी। सतीश शाह के जाने से फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी खाली जगह बन गई है, जिसे भरना मुश्किल होगा।

असरानी — फेफड़ों में भरा पानी, 84 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

20 अक्टूबर 2025 को असरानी जी का निधन हुआ। 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे, और इलाज के दौरान उनके फेफड़ों में पानी भर जाने से उनकी हालत बिगड़ती चली गई। असरानी को लोग आज भी ‘शोले’ फिल्म के उनके मशहूर डायलॉग “अरे ओ सांभा…” वाले किरदार से याद करते हैं। कॉमेडी से लेकर सीरियस रोल तक, असरानी ने अपने अभिनय से हर पीढ़ी के दर्शकों का दिल जीता। उनकी हंसी भरी अदाकारी अब सिर्फ यादों में रह जाएगी।

पंकज धीर — कैंसर से जंग हार गए ‘कर्ण’

15 अक्टूबर 2025 को ‘महाभारत’ में कर्ण का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर से लड़ रहे थे और आखिरकार उन्होंने जिंदगी की जंग हार दी। 68 वर्ष के पंकज धीर न सिर्फ एक शानदार एक्टर थे बल्कि फिल्म जगत में अपने अनुशासन और गंभीर अभिनय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ‘कर्मवीर’, ‘बाजिगर’ और कई टीवी सीरियल्स में काम किया था। उनकी मौत से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में गहरा शोक फैल गया। उनके बेटे निकितिन धीर भी एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिन्होंने कहा कि “पापा ने हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया।”

पीयूष पांडे — विज्ञापन जगत के ‘गुरु’ का निधन

26 अक्टूबर 2025 को विज्ञापन जगत के महान लेखक और क्रिएटिव डायरेक्टर पीयूष पांडे का निधन हो गया। वह 70 साल के थे और लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से जूझ रहे थे। पीयूष पांडे ने भारतीय विज्ञापन उद्योग को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स के लिए यादगार कैम्पेन बनाए और ‘अबकी बार मोदी सरकार’ जैसे नारे से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। उनकी रचनात्मक सोच ने मार्केटिंग की दुनिया को नया आयाम दिया। उनके जाने से विज्ञापन जगत ने अपना ‘क्रिएटिव लीजेंड’ खो दिया।

मनोरंजन जगत में छाई उदासी

इन चारों महान हस्तियों के निधन ने बी-टाउन में गहरी उदासी फैला दी है। एक तरफ जहां सतीश शाह और असरानी जैसे कलाकारों ने कॉमेडी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वहीं पंकज धीर ने ऐतिहासिक किरदारों को जीवंत किया और पीयूष पांडे ने भारतीय विज्ञापन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनके जाने से बॉलीवुड और एडवर्टाइजिंग की दुनिया एक साथ चार स्तंभों को खो बैठी है।

