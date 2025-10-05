ज़ूकिनी ककड़ी सलाद विद Avocado Dressing

नारी डेस्क : गर्मियों के मौसम में अगर आप कुछ हल्का, हेल्दी और ताजगी से भरपूर खाना चाहते हैं, तो ज़ूकिनी ककड़ी सलाद विद एवोकाडो ड्रेसिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह सलाद न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि इसमें मौजूद एवोकाडो, ज़ूकिनी, ककड़ी और पर्पल पत्तागोभी शरीर को ठंडक देने, डिटॉक्स करने और स्किन को ग्लो देने में मदद करते हैं।

Servings - 3

सामग्री

एवोकाडो – 150 ग्राम

नींबू का रस – 1 टेबलस्पून

लहसुन की कलियां – 6

नमक – 1/4 टीस्पून

काली मिर्च – 1/8 टीस्पून

ऑलिव ऑयल – 1 1/2 टेबलस्पून

कद्दूकस की हुई ज़ूकिनी – 100 ग्राम

ककड़ी (खीरा) – 130 ग्राम

पर्पल पत्तागोभी – 70 ग्राम

प्याज – 100 ग्राम

पार्सले – 2 टेबलस्पून

विधि

1. एक ब्लेंडर में एवोकाडो, नींबू का रस, लहसुन की कलियां, नमक, काली मिर्च और ऑलिव ऑयल डालें।

इसे स्मूद और क्रीमी होने तक ब्लेंड करें।

2. एक बड़े बाउल में कद्दूकस की हुई ज़ूकिनी, ककड़ी, पर्पल पत्तागोभी, प्याज और पार्सले डालें।

अब इसमें तैयार एवोकाडो ड्रेसिंग मिलाएं और अच्छे से मिक्स करें ताकि सब्ज़ियाँ ड्रेसिंग में अच्छी तरह कोट हो जाएं।

3. सलाद को तुरंत सर्व करें या ठंडा करके परोसें।

