बच्चों की मौज!  यहां Winter Vacation हुई शुरू,  50 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल

नारी डेस्क: रात का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे जाने के साथ सर्दियों के जल्दी आने से अलर्ट होकर, जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को घाटी के स्कूलों में विंटर वेकेशन का ऑर्डर दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, IAS राम निवास शर्मा की तरफ से जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि घाटी में सभी प्री-प्राइमरी (बालवाटिका) क्लास में 26 नवंबर से 28 फरवरी, 2026 तक विंटर वेकेशन रहेगी।



1 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल

ऑर्डर में कहा गया- "पहली से आठवीं क्लास तक की सभी क्लास में 1 दिसंबर से 28 फरवरी, 2026 तक विंटर वेकेशन रहेगी। क्लास 9 से 12 के लिए विंटर वेकेशन 11 दिसंबर से शुरू होगी और 22 फरवरी, 2026 को खत्म होगी।" कश्मीर घाटी पिछले एक हफ्ते से कोल्ड वेव की चपेट में है। मंगलवार को श्रीनगर में मिनिमम टेम्परेचर माइनस 3.1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। घाटी में दूसरी जगहों, गुलमर्ग, पहलगाम, कोकरनाग, काज़ीगुंड वगैरह में रात का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रिकॉर्ड किया गया। बर्फ से ढके पहाड़ों से घाटी में आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से सुबह पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों, खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों का आना-जाना बहुत मुश्किल हो जाता है।



श्रीनगर में ठंड ने बढ़ाई मुश्किलें

घाटी के किसी भी सरकारी स्कूल में क्लासरूम में हीटिंग का सही इंतज़ाम नहीं है, जिससे बच्चों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिसलन भरी सड़कें, गलियां और छोटी सड़कें घनी आबादी वाले इलाकों में आना-जाना और भी मुश्किल बना देती हैं। सर्दियों की सबसे कड़ाके की ठंड के 40 दिन, 'चिल्लई कलां', हर साल 21 दिसंबर से शुरू होते हैं और 30 जनवरी को खत्म होते हैं। इस दौरान, घाटी के सभी पानी के सोर्स, जिनमें नदियां, नाले और झीलें शामिल हैं, या तो थोड़ा या पूरी तरह से जम जाते हैं, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर माइनस 5 और माइनस 7 डिग्री तक गिर जाता है, और दिन और रात के टेम्परेचर के बीच का अंतर भी कम हो जाता है। श्रीनगर में पिछले हफ़्ते इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान -2.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।