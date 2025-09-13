14 SEPSUNDAY2025 10:01:21 PM
क्या प्रेग्नेंसी में पैरों की सूजन हो जाना नॉर्मल है? समझिए डॉक्टर की जुबानी कब करें सावधानी

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 13 Sep, 2025 04:57 PM
 नारी डेस्क:  प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को कई तरह की समस्याएं होती हैं, जिनमें से एक है पैरों की सूजन। जैसे-जैसे प्रेग्नेंसी का महीना बढ़ता है, कुछ महिलाओं के पैरों में सूजन आ जाती है, जिससे वे चिंतित हो जाती हैं कि कहीं यह कोई गंभीर समस्या तो नहीं। इस लेख में हम जानेंगे कि प्रेग्नेंसी में पैरों की सूजन कब सामान्य होती है और कब यह फिक्र की बात बन सकती है। इसके साथ ही आपको कुछ आसान घरेलू उपाय भी बताए जाएंगे, जो डॉक्टर प्रियंका ने सुझाए हैं।

पैरों की सूजन कब होती है सामान्य?

स्त्री रोग विशेषज्ञ के अनुसार, प्रेग्नेंसी में पैरों की सूजन शाम को ज्यादा देखी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि महिलाएं दिनभर अपने पैरों पर खड़ी रहती हैं या ज्यादा चलती-फिरती हैं। ऐसे में शाम तक पैरों में सूजन आना सामान्य बात है। अगर यह सूजन शाम तक ही रहती है और रात को आराम करने के बाद अगले दिन सुबह तक गायब हो जाती है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यह शरीर में खून और द्रव का सामान्य जमा होना होता है।

कब होनी चाहिए चिंता?

अगर पैरों की सूजन रात भर आराम करने के बाद भी कम नहीं होती, या अचानक सूजन बढ़ जाती है, साथ में पैरों में तेज दर्द, लालिमा, सांस लेने में दिक्कत या थकान जैसी समस्याएं होती हैं, तो यह गंभीर हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

पैरों की सूजन से राहत पाने के आसान उपाय

डॉक्टर  के अनुसार, प्रेग्नेंसी में पैरों की सूजन से बचने और राहत पाने के लिए आप ये घरेलू टिप्स अपना सकती हैं सोते समय पैरों को ऊपर उठाकर रखें  सोते वक्त दो तकिए या कोई भी सपोर्ट इस्तेमाल करके पैरों को ऊंचा रखें। इससे रक्त प्रवाह बेहतर होता है और सूजन कम होती है।

गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर सेंकाई करें: सोने से पहले पैरों को हल्का गर्म पानी जिसमें थोड़ा नमक और फिटकरी मिला हो, उसमें भिगोकर या सेंकाई करें।

हल्की मसाज करें: पैरों की हल्की-मुलायम मसाज करने से भी सूजन में आराम मिलता है। अगर ऊपर बताए गए उपायों से भी सूजन कम नहीं होती है, तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह प्रेग्नेंसी का सामान्य लक्षण होता है और घबराने की जरूरत नहीं होती।

नवजात शिशु के अंबिलिकल कॉर्ड का खास ध्यान

 अगर आपके घर में हाल ही में बच्चा हुआ है, तो उसकी अंबिलिकल कॉर्ड (नाभि का टुकड़ा) का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए अंबिलिकल कॉर्ड पर बाहर से कोई भी चीज जैसे तेल, घी या हल्दी न लगाएं, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बेबी को डायपर पहनाते समय ध्यान रखें कि डायपर नाभि के नीचे ही रखा जाए ताकि नाभि दबे नहीं।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंस्टाग्राम रील पर आधारित जानकारी पर तैयार किया गया है।   

