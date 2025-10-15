विक्की कौशल ने दिया कैटरीना कैफ की डिलीवरी डेट का हिंट, कहा- 'मुझे लग रहा है की..'

नारी डेस्क: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ अपने नन्हे मेहमान के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार हैं। महीनों की अटकलों के बाद, इस जोड़े ने आखिरकार पुष्टि की है कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी गर्भावस्था की घोषणा करते हुए एक खूबसूरत तस्वीर साझा की, और अब एकटर ने कैटरीना कैफ की डिलीवरी डेट का हिंट दे दिया है।



विक्की कौशल पिता बनने की खुशी का आनंद लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुंबई में आयोजित युवा कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण के दौरान, जल्द ही पिता बनने वाले विक्की कौशल ने निखिल तनेजा के साथ खुलकर बातचीत की और अपनी नन्ही सी खुशी के आगमन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वह अपने जीवन के एक नए अध्याय में कदम रखने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में, जब 'उरी' अभिनेता से पूछा गया कि वह सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन्होंने हंसते कहा- "बस एक पिता बनने का"



इसी बातचीत में, विक्की कौशल ने बताया कि यह समय उनके लिए कितना ख़ास है। उन्होंने बताया कि वह आने वाले बच्चे के लिए बेहद उत्साहित हैं। हालांकि, उन्होंने सीधे तौर पर डिलीवरी डेटके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने बताया कि तारीख लगभग आ ही गई है। उन्होंने कहा- "मैं वाकई इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं... मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है... रोमांचक समय, लगभग आ ही गया है, तो दुआ है। मुझे लग रहा है कि मैं घर से ही नहीं निकलने वाला हूं।"



कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी तस्वीर के साथ एक संयुक्त पोस्ट साझा की। इस जोड़े ने अपने हाथों में एक ब्लैक एंड व्हाइट पोलरॉइड तस्वीर ली हुई थी, जिसमें अभिनेत्री अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नज़र आ रही थीं। विक्की और कैटरीना दोनों ही अपने बेबी बंप को दिल की गहराइयों से देख रहे थे और अपने नन्हे मेहमान का इस दुनिया में स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। इस पोस्ट में प्यार और गर्मजोशी साफ़ झलक रही थी, जिसे प्रशंसकों का अपार स्नेह मिल रहा था।