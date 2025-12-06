बाथरूम बार-बार जाना पड़ रहा है और जलन भी है? तो जान लें इसके पीछे की वजह

नारी डेस्क: सर्दियों में बहुत से लोग बार-बार पेशाब आने या पेशाब करते समय जलन की शिकायत करते हैं। अक्सर लोग मान लेते हैं कि यह सिर्फ ज्यादा पानी पीने की वजह से होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। बार-बार पेशाब आना और जलन महसूस होना कई बार किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा करता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये परेशानी क्यों होती है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है।

UTI – बार-बार पेशाब आने और जलन की सबसे आम वजह

पेशाब में जलन और बार-बार बाथरूम जाने का सबसे बड़ा कारण UTI (Urinary Tract Infection) होता है। यह संक्रमण मूत्राशय, किडनी, मूत्रनली या मूत्रमार्ग कहीं भी हो सकता है। UTI में पेशाब करते समय तेज जलन, बार-बार पेशाब का आना, लोअर एब्डॉमेन में भारीपन या दर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर संक्रमण बढ़ जाए तो बुखार और शरीर में कमजोरी भी महसूस होती है।

सर्दियों में पानी कम पीना परेशानी बढ़ाता है

सर्दियों में लोग आमतौर पर पानी कम पीते हैं और चाय–कॉफी जैसे कैफीन वाले ड्रिंक ज्यादा ले लेते हैं। इससे शरीर धीरे-धीरे डिहाइड्रेट होने लगता है। जब पानी कम पीया जाता है, तो यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, यानी गाढ़ा हो जाता है। यह स्थिति संक्रमण की संभावना बढ़ाती है और पेशाब करते समय जलन महसूस हो सकती है।

पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से बार-बार पेशाब आना

पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि उम्र के साथ बढ़ने लगती है। प्रोस्टेट बढ़ने पर पेशाब का रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे बार-बार पेशाब आने की समस्या होती है। रात में ज्यादा बार बाथरूम जाना, पेशाब रुक-रुक कर आना या पूरी तरह खाली न होने का एहसास—ये इस समस्या के प्रमुख संकेत हैं।

किडनी की समस्या या पथरी

किडनी में किसी तरह की दिक्कत, जैसे किडनी स्टोन, भी पेशाब में जलन और बार-बार पेशाब आने का कारण बन सकती है। पथरी होने पर पेशाब तेज पीला, बदबूदार या कभी-कभी खून जैसा भी दिख सकता है। कमर और पेट में तेज दर्द भी होता है।

यौन संचारित संक्रमण (STI)

कुछ मामलों में STI (Sexually Transmitted Infections) जैसे क्लैमाइडिया या गोनोरिया के कारण भी पेशाब में तेज जलन होती है। इसके साथ-साथ असामान्य डिस्चार्ज, निचले पेट में दर्द और पेशाब के दौरान जलन जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह और जांच जरूरी होती है।

कैसे बचें? आसान सावधानियां

दिनभर पर्याप्त पानी पिएं: दिन में 7–8 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। ज्यादा पानी पीने से यूरिन साफ रहता है और संक्रमण की संभावना कम हो जाती है।

चाय–कॉफी कम करें: कैफीन शरीर में पानी की कमी करता है और ब्लैडर को इरिटेट कर सकता है। इसलिए चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स कम लें।

साफ-सफाई का ध्यान रखें: टॉयलेट इस्तेमाल के बाद आगे से पीछे की ओर सफाई करें। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है।

पेशाब न रोकें: लंबे समय तक पेशाब रोकने से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और UTI हो सकता है।

कॉटन के अंडरगार्मेंट पहनें: कॉटन के कपड़े हवा पास होने देते हैं और संक्रमण की संभावना कम करते हैं।

जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मिलेंअगर जलन 1–2 दिन में कम न हो, पेशाब में खून आए या बुखार हो जाए—तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर जांच और दवा से राहत जल्दी मिलती है।





