पेट में गैस इतनी बढ़ गई कि लग रहा है अटैक आ गया! ऐसे पाएं तुरंत आराम

नारी डेस्क: आजकल की तेज़-तर्रार लाइफस्टाइल में बहुत लोग अक्सर पेट में गैस और इससे होने वाले दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं। कभी-कभी यह दर्द इतना तेज़ होता है कि लगता है जैसे हार्ट अटैक हो गया हो। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह सिर्फ गैस या डाइजेशन की समस्या होती है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं है।

पेट की गैस के कारण

पेट में गैस बनने के कई कारण हो सकते हैं। ज्यादा तैलीय या मसालेदार भोजन, जंक फूड, पेट जल्दी-जल्दी भरना, ठंडी चीजें खाना, या ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक पीना पेट में गैस का मुख्य कारण बनते हैं। इसके अलावा तनाव और स्ट्रेस भी गैस बनने की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। जब गैस पेट और डायफ्राम के बीच फंस जाती है, तो दर्द और चक्कर जैसी समस्या भी हो सकती है।

गैस और अटैक जैसा दर्द

कई बार पेट में गैस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दर्द सीने, पेट और पीठ तक महसूस होता है। यह दर्द हार्ट अटैक या एसिडिटी जैसी समस्या से मिलकर भ्रम पैदा कर सकता है। दर्द अचानक आता है और हल्का या तेज हो सकता है। खास बात यह है कि यह दर्द खाने के बाद या पेट भारी होने पर अधिक महसूस होता है।

लक्षण पहचानना

गैस के कारण होने वाले दर्द के कुछ मुख्य लक्षण हैं

पेट में फूलना और भारीपन

अचानक सीने में हल्का जलन या दर्द

पेट में गुड़गुड़ाहट या क्रैम्प

डकार आना या ज्यादा गैस निकलना

कभी-कभी चक्कर या कमजोरी महसूस होना

अगर दर्द लंबे समय तक लगातार बना रहे, सांस लेने में तकलीफ़ हो या दिल की धड़कन तेज हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

घरेलू और आसान उपाय

पेट की गैस और उससे होने वाले दर्द को कम करने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं भोजन धीरे-धीरे खाएं और अच्छे से चबाएं। ज्यादा तैलीय, मसालेदार और जंक फूड से बचें। गर्म पानी या अदरक वाली चाय पीने से गैस कम होती है।

खाना खाने के तुरंत बाद न लेटें, हल्की सैर करें। पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। पुदीना, सौंफ या अजवाइन का सेवन भी पेट की गैस कम करता है।

लाइफस्टाइल में बदलाव

गैस की समस्या बार-बार होने पर केवल दवा नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल बदलना ज़रूरी है। स्ट्रेस कम करना, समय पर खाना खाना, और फाइबर युक्त भोजन जैसे फल, सब्ज़ियां और दालें शामिल करना पेट को हेल्दी रखता है। नियमित योग और हल्की एक्सरसाइज भी गैस और पेट के दर्द को कम करने में मदद करती है।

पेट में गैस और अटैक जैसा दर्द आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना नुकसानदेह हो सकता है। सही खानपान, पर्याप्त पानी, स्ट्रेस कम करना और घरेलू उपाय अपनाने से यह समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है। अगर दर्द लगातार या बहुत तेज़ हो, तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है।