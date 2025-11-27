बड़ा हादसा: हॉन्ग कॉन्ग में लगी 77 साल में सबसे भीषण आग, 55 की मौत और सैंकड़ों लापता

नारी डेस्क: हॉन्ग-कॉन्ग के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कई ऊंची बिल्डिंग्स में भयानक आग लग गई, जिसमें कम से कम 55 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग लापता हैं। आग के बढ़ते प्रकोप के कारण फायरफाइटर्स ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस घटना के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है -- एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो डायरेक्टर और एक कंसल्टेंट। यह 77 साल में लगी सबसे भीषण आग बताई जा रही है।



3 लाेगों को किया अरेस्ट

CNN के मुताबिक, जांच करने वालों को कुछ अपार्टमेंट में खिड़कियों को ब्लॉक करने वाले बहुत ज़्यादा ज्वलनशील पॉलीस्टाइनिन बोर्ड पर कंपनी का नाम मिलने के बाद पुलिस ने उन पर "बड़ी लापरवाही" का आरोप लगाया। अधिकारियों को यह भी शक है कि साइट पर मौजूद दूसरे कंस्ट्रक्शन मटीरियल -- जैसे प्रोटेक्टिव नेट, कैनवस शीट और प्लास्टिक कवरिंग -- ज़रूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते थे। कॉम्प्लेक्स के आठ में से सात टावर जिनमें कई बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, आग लगने के कई घंटों बाद भी जल रहे थे।



16 घंटे से जल रही है आग

माना जा रहा है कि यह आग लगभग 30 सालों में हांगकांग की सबसे खतरनाक आग है, जिसने 1996 की बदनाम गार्ले बिल्डिंग आग को भी पीछे छोड़ दिया था जिसमें 41 लोग मारे गए थे। ताई पो ज़िले में लगी यह आग लगभग 16 घंटे से जल रही है, और फायरफाइटर्स सबसे ज़्यादा प्रभावित तीन टावरों पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चार दूसरी बिल्डिंग में आग पर काबू पा लिया गया है हालांकि पूरी तरह से नहीं बुझी है। सवाल उठ रहे हैं कि आग इतनी तेज़ी से कैसे फैली।