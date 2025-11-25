02 DECTUESDAY2025 8:29:03 PM
Nari

कुमार विश्वास का घर क्यों लगता है किसी महल जैसा? छत की रेलिंग, हाथी की मूर्ति में छिपा है शाही लुक

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Nov, 2025 04:44 PM
कुमार विश्वास का घर क्यों लगता है किसी महल जैसा? छत की रेलिंग, हाथी की मूर्ति में छिपा है शाही लुक

 नारी डेस्क:  मशहूर कवि और वक्ता डॉ. कुमार विश्वास का घर देखने में किसी शाही महल से कम नहीं लगता। उनकी बेटी अग्रता शर्मा अक्सर अपने घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करती रहती हैं, जिनमें इस भव्य और खूबसूरत घर की झलक साफ दिखाई देती है। उनके घर की खूबसूरती का बड़ा कारण है महल जैसी छत की रेलिंग, शानदार एंट्रेंस और आकर्षक सजावट, जो घर को रॉयल लुक देती है।

घर के बाहर सफेद हाथी की विशाल मूर्ति

कुमार विश्वास के घर की सबसे पहली चीज़ जो नज़र खींचती है, वह है सफेद पत्थर से बनी बड़ी हाथी की मूर्ति। भारतीय संस्कृति में हाथी को शक्ति, सौभाग्य और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर ऐसी मूर्ति लगाने से पूरा माहौल तुरंत शाही लगने लगता है। अगर आप भी अपने घर को थोड़ा रॉयल टच देना चाहते हैं, तो गार्डन या मुख्य दरवाज़े के पास हाथी, घोड़े या अन्य पारंपरिक पत्थर की मूर्तियाँ लगवा सकते हैं। यह एक स्टेटमेंट डेकोर की तरह काम करती हैं।

PunjabKesari

छत और बालकनी की बालेस्ट्रेड रेलिंग—शाही लुक का मुख्य राज

कुमार विश्वास के घर की छत और बालकनी की रेलिंग इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ये साधारण लोहे या ग्लास की रेलिंग नहीं है, बल्कि बालेस्ट्रेड स्टाइल में बनी हुई है। सफेद रंग की यह रेलिंग छोटे-छोटे गोलाकार स्तंभों से बनी है, जो घर को पुराने महल या हवेली जैसा क्लासी लुक देती है।

बालेस्ट्रेड रेलिंग क्यों होती है खास?

यह पूरी तरह से सफेद या ऑफ-व्हाइट रंग में होती है, जो धूप में बेहद सुंदर लगती है। हरे-भरे गार्डन के साथ सफेद रंग का कंट्रास्ट घर की शोभा बढ़ा देता है। यह रेलिंग प्लास्टर, पत्थर या फाइबर मटेरियल से बनी हो सकती है, लेकिन दिखती बिल्कुल ठोस पत्थर जैसी है। इस डिजाइन में भारीपन भी है और एलिगेंस भी, जो घर को तुरंत रॉयल टच देता है। यह डिजाइन आज भी पुराने यूरोपीय महलों, शाही हवेलियों और ऐतिहासिक इमारतों में देखने को मिलती है।

PunjabKesari

घर को रॉयल लुक देना है? तो क्यों करें इस रेलिंग का चुनाव

अगर आप अपने घर को महल जैसा लुक देना चाहते हैं, तो साधारण रेलिंग की जगह इस तरह की बालेस्ट्रेड रेलिंग चुनें। यह घर को टाइमलेस, क्लासिक और भव्य रूप देती है।

अंदरूनी हिस्सा—चौड़ी और घुमावदार सीढ़ियां

कुमार विश्वास के घर के अंदर बड़े और घुमावदार सीढ़ियां भी नजर आती हैं। चौड़े पायदान वाली ये सीढ़ियाँ न केवल आरामदायक होती हैं, बल्कि घर के मुख्य हॉल की खूबसूरती भी बढ़ाती हैं। मार्बल और पत्थर की बनी ऐसी सीढ़ियां किसी शाही महल की याद दिलाती हैं। अगर आपके घर में स्पेस है, तो सीधी सीढ़ियों के बजाय कर्व्ड, चौड़ी और मार्बल फिनिश वाली सीढ़ियां बनवाने से घर का पूरा लुक क्लासी हो जाता है। दीवारों पर पैनलिंग और वॉल लाइट्स लगाने से लुक और भी शानदार लगता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। इसकी पूरी सत्यता और सटीकता की जिम्मेदारी एनबीटी की नहीं है।   

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it