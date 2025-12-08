वीडियो वायरल होते ही शुरू हुआ मज़ाक, यूजर्स बोले “समय रैना मतलब अनलिमिटेड ट्रबल पैक

नारी डेस्क: इंडिगो एयरलाइंस इन दिनों भारी संकट से गुजर रही है। बीते कुछ हफ्तों में करीब 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स के कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जहां कुछ लोग इसके पीछे तकनीकी कारण, मौसम और मैनेजमेंट की नाकामियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल पड़ी है, जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है।

फिर चर्चा में आया ‘पनौती मैन’

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कॉमेडियन समय रैना फ्लाइट में बैठे नजर आ रहे हैं। इसी दौरान वही शख्स उनसे मिलने आता है, जिसे इंटरनेट पर लोग “पनौती मैन” के नाम से जानते हैं। यह वही शख्स है जिसने समय रैना के शो में दावा किया था कि जहां‑जहां वह जाता है, वह जगह या संस्थान बंद हो जाता है।

शो बंद हुआ और कहानी बन गई पनौती की

इस वीडियो में दिखने वाला शख्स पहले समय रैना के शो पर यह कह चुका था कि उसकी नौकरी वाली कंपनी बंद हो गई, जहां पढ़ाई की वहां स्कूल बंद हो गया और जिस शो पर वह गया, वही शो भी बंद हो गया। मजाक‑मजाक में समय रैना ने उससे कहा था कि “भाई मेरा शो बंद मत करा देना।” संयोगवश, कुछ समय बाद समय रैना का शो भी बंद हो गया, जिसके बाद इस शख्स को सोशल मीडिया ने ‘पनौती’ घोषित कर दिया।

इंडिगो फ्लाइट में दिखते ही यूजर्स का शक

अब जब यह शख्स इंडिगो की फ्लाइट में समय रैना के साथ नजर आया, तो सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत इसे इंडिगो की मौजूदा हालत से जोड़ दिया। लोगों का कहना है कि इस शख्स की एंट्री के बाद ही इंडिगो की हालत बिगड़ी और बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल होने लगीं।

लोग बोले – इसी की पनौती लगी

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने जमकर मजेदार और चौंकाने वाले कमेंट किए। किसी ने कहा कि “भाई इसे मेरे दुश्मन के घर भेज दो।” तो किसी ने लिखा, “इंडिगो की फील्डिंग यहीं सेट हुई थी।” वहीं एक यूजर ने हद करते हुए लिखा, “इसे पाकिस्तान भी भेजकर देख लो, सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो जाएगा।”

लाखों बार देखा जा चुका है वीडियो

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट emotion_vibes4u से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। हजारों लाइक्स और कमेंट्स के साथ यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे इंडिगो संकट से जोड़कर देख रहे हैं।

हकीकत या सिर्फ सोशल मीडिया का मजाक?

हालांकि, इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होने के पीछे असली वजहें तकनीकी, ऑपरेशनल और मौसम से जुड़ी मानी जा रही हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ऐसे संयोग अक्सर मजाक और मीम का विषय बन जाते हैं। फिलहाल यह ‘पनौती मैन’ एक बार फिर सोशल मीडिया की लाइमलाइट में है और यूजर्स इस वीडियो पर खूब एंटरटेनमेंट ले रहे हैं।