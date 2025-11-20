इन राज्यों में मौसम ने दिखाए तीखे तेवर! IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

नारी डेस्क : उत्तराखंड में नवंबर के आखिरी दिनों के साथ सर्दी ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन ठंड की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पहाड़ी जिलों में न्यूनतम तापमान तेज़ी से गिर रहा है और मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले तीन दिनों में तापमान और 2 डिग्री तक नीचे जा सकता है।

सुबह-शाम कड़कड़ाती ठंड, धूप में मिल रही थोड़ी राहत

दिन में हल्की धूप निकलने से कुछ राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम के समय हालात बेहद सर्द हो जाते हैं। पाले की मोटी परत अब गांवों, खेतों और पहाड़ी सड़कों पर साफ नजर आने लगी है। ठंड बढ़ने के साथ सड़कें फिसलन भरी होती जा रही हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं।

बदरीनाथ–केदारनाथ में बर्फ की चादर, नदी-नाले जमने लगे

बदरीनाथ–केदारनाथ में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है और तापमान इतना नीचे जा चुका है कि नदी-नालों का बहता पानी भी जमकर ठोस बर्फ बन गया है। ऊंचाई वाले धार्मिक और पर्यटन क्षेत्रों जैसे — बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और मुनस्यारी में ठंड अपने चरम पर है। चट्टानों से गिरती पानी की बूंदें भी अब कांच जैसी पारदर्शी बर्फ में बदल रही हैं, जो यह साफ बताती हैं कि तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे पहुंच चुका है। मुनस्यारी में हालात और गंभीर हैं, जहां पानी जमने की वजह से पेयजल संकट पैदा हो गया है। पाइपलाइन और नलों में जमी बर्फ ने सप्लाई को पूरी तरह रोक दिया है, जिससे स्थानीय लोगों का जनजीवन प्रभावित होने लगा है।

IMD ने जारी किया अलर्ट: बढ़ेगा कोहरा और ठिठुरन

मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में आने वाले दिनों में घने कोहरे की संभावना जताई है। विजिबिलिटी कम होगी और सुबह के समय यातायात पर इसका असर पड़ेगा।

20 से 26 नवंबर के बीच मौसम भले ही शुष्क रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान लगातार नीचे जाता रहेगा, जिससे ठंड में और तेजी आने की संभावना है।

आने वाले दिनों में और सख्त होगी सर्दी

तापमान में गिरावट ने अभी से पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को जलावन और आग तापने पर निर्भर कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में ठंड और भी तीखी होगी, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में जनजीवन पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा।

