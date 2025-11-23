02 DECTUESDAY2025 8:46:11 PM
Nari

अचानक फैली जहरीली हवा, सांस लेने में परेशानी- सीकर में 15 बच्चों समेत 22 लोग अस्पताल में भर्ती

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 23 Nov, 2025 11:51 AM
अचानक फैली जहरीली हवा, सांस लेने में परेशानी- सीकर में 15 बच्चों समेत 22 लोग अस्पताल में भर्ती

 नारी डेस्क: रविवार को राजस्थान के सीकर जिले में अचानक माहौल बिगड़ गया जब इलाके में जहरीली हवा फैलने लगी। इस जहरीली गैस के फैलते ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ लोगों को चक्कर आने, आंखों में जलन और घुटन जैसी परेशानियाँ भी महसूस हुईं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि इलाके में अफरा–तफरी मच गई और लोग तुरंत अस्पताल पहुंचने लगे।

सीकर में एक साथ कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलने पर प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया। अस्पतालों में लगातार मरीज पहुंचते रहे। कुल 22 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें 15 छोटे बच्चे शामिल हैं। बच्चों की हालत बिगड़ने से माता–पिता में डर का माहौल बन गया।

सीकर के एडीएम रतनलाल ने बताया कि अस्पताल लाए गए बच्चों की हालत अब काफी हद तक स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) की टीम को मौके पर तैनात कर दिया है ताकि जहरीली हवा के असली कारण का पता लगाया जा सके।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि पास में स्थित एक भट्टी में कपड़ों को जलाया जा रहा था, जिससे जहरीला धुआं एक साथ हवा में फैल गया। यही धुआं आसपास के घरों और स्कूलों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई।

अभी हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। 
   

 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it