अचानक फैली जहरीली हवा, सांस लेने में परेशानी- सीकर में 15 बच्चों समेत 22 लोग अस्पताल में भर्ती

नारी डेस्क: रविवार को राजस्थान के सीकर जिले में अचानक माहौल बिगड़ गया जब इलाके में जहरीली हवा फैलने लगी। इस जहरीली गैस के फैलते ही लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ लोगों को चक्कर आने, आंखों में जलन और घुटन जैसी परेशानियाँ भी महसूस हुईं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि इलाके में अफरा–तफरी मच गई और लोग तुरंत अस्पताल पहुंचने लगे।
सीकर में एक साथ कई लोगों की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलने पर प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया। अस्पतालों में लगातार मरीज पहुंचते रहे। कुल 22 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनमें 15 छोटे बच्चे शामिल हैं। बच्चों की हालत बिगड़ने से माता–पिता में डर का माहौल बन गया।
सीकर के एडीएम रतनलाल ने बताया कि अस्पताल लाए गए बच्चों की हालत अब काफी हद तक स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) की टीम को मौके पर तैनात कर दिया है ताकि जहरीली हवा के असली कारण का पता लगाया जा सके।
प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि पास में स्थित एक भट्टी में कपड़ों को जलाया जा रहा था, जिससे जहरीला धुआं एक साथ हवा में फैल गया। यही धुआं आसपास के घरों और स्कूलों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई।
अभी हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।