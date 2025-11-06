07 NOVFRIDAY2025 8:32:17 PM
Nari

सर्दियों में नहीं होगी Vaginal Problems, महिलाएं इन 5 टिप्स को करें Follow

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 06 Nov, 2025 04:35 PM
सर्दियों में नहीं होगी Vaginal Problems, महिलाएं इन 5 टिप्स को करें Follow

नारी डेस्क: सर्दियों के साथ-साथ कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। वहीं इस दौरान महिलाओं में वजाइनल प्रॉबलम्स का खतरा भी रहता है क्योंकि इस मौसम में त्वचा में प्राकृतिक रुप से स्किन में ड्राईनेस बढ़ जाती है जिसके कारण वजाइना में भी ड्राईनेस हो सकती है। वजाइना में ड्राईनेस बढ़ने से खुजली और जलन की समस्या होने लगती है। ऐसे में इस दौरान वजाइनल हेल्थ का ध्यान रखना जरुरी है। आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिनके जरिए आप वजाइनल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। आइए जानते हैं.....

न गीली होने दें वजाइना 

यूरिनेट के बाद यदि आप वजाइना को गीला छोड़ देती हैं तो भी वजाइनल इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है जिसके कारण आपको खुजली और जलन हो सकती है। ऐसे में यूरिनेट के बाद वजाइना को अच्छे से साफ करें। आप चाहें तो टिश्यू का इस्तेमाल  भी कर सकती हैं। 

PunjabKesari

प्यूबिक हेयर जरुर हटाएं 

वजाइना को इस मौसम में साफ रखने केलिए प्यूबिक हेयर जरुर साफ करें क्योंकि प्यूबिक हेयर की ज्यादा ग्रोथ के कारण भी वजाइना में खुजली और इंफेक्शन की सम्सया बढ़ सकती है। ऐसे में इन्हें समय-समय पर साफ करें। प्यूबिक हेयर पूरी तरह से क्लीन न करने पर आपको खुजली हो सकती है। 

हाइजीन का रखें ध्यान 

मौसम चाहे सर्दियों का हो या फिर गर्मियों का यदि हाइजीन का ध्यान न रखा जाए तो वजाइनल हेल्थ का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में सर्दियों में अपनी वजाइनल हाइजीन को पूरी तरह से मैंटेन करके रखें। यूरिनेट के बाद वजाइना को साफ जरुर करें और नहाने के दौरान वजाइना को गुनगुने पानी के साथ धोएं। इससे वजाइना में स्मैल भी नहीं आएगी और आपको रिलैक्स भी मिलेगा। 

PunjabKesari

पीरियड्स के दौरान दें ध्यान 

सर्दियों में पीरियड्स हाईजीन मैंटेन करना भी जरुरी होता है क्योंकि इस दौरान ड्राईनेस बढ़ जाती है जिसके कारण इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए पीरियड्स में हाईजीन का खास ध्यान रखें। हर 4-5 घंटे में इस दौरान पैड बदलें और यूरिनेट के बाद वजाइना को वॉश करें। इस तरह आपको वजाइनल इंफेक्शन का खतरा कम होगा। 

कॉटन का अंडरवियर पहनें 

सर्दियों में सभी गर्म और टाइट कपड़े ही पहनते हैं। ऐसे में कई महिलाएं भी इस दौरान टाइट पैंट्स और अंडरवियर पहनती हैं ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। इस मौसम में आप कॉटन के कपड़े से बने अंडरवियर ही पहनें इससे आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ज्यादा टाइट अंडरवेयर पहनने के कारण आपको वजाइना में खुजली हो सकती है। 

PunjabKesari

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it