सोचा था Normal दर्द है, लेकिन 2 साल बाद निकली ऐसी बीमारी कि डॉक्टर भी रह गए हैरान!

नारी डेस्क: अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने मेडिकल जगत को भी चौंका दिया है। मैसाचुसेट्स (Massachusetts, USA) की रहने वाली 22 वर्षीय मिलेनी गैलेज (Melanie Galeaz) नाम की युवती के शरीर में लगभग दो सालों तक एक टैम्पोन (Tampon) फंसा रहा, और उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ। लगातार दर्द, संक्रमण और अस्वस्थता से परेशान होकर जब उन्होंने डॉक्टर से जांच कराई, तो जो सच्चाई सामने आई उसने सभी को स्तब्ध कर दिया।

2 सालों तक प्राइवेट पार्ट में दर्द, फिर खुला बड़ा राज

मिलेनी ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुई इस घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह लगातार प्राइवेट पार्ट में दर्द, जलन और कमजोरी महसूस कर रही थीं, लेकिन उन्हें असली कारण का अंदाज़ा नहीं था। जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की, तो पाया कि उनके शरीर में दो साल पुराना टैम्पोन (Tampon) अब भी मौजूद था। यह टैम्पोन उनके किशोरावस्था (13-14 साल की उम्र) में डाला गया था और वह उसे हटाना भूल गई थीं।

टैम्पोन क्या होता है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है?

टैम्पोन महिलाओं द्वारा मासिक धर्म (Periods) के दौरान उपयोग किया जाने वाला एक शोषक कपड़ा या रुई का बेलनाकार उपकरण होता है, जिसे योनि के अंदर डाला जाता है ताकि पीरियड ब्लड को सोखा जा सके। हालांकि, डॉक्टरों के अनुसार इसे हर 4-6 घंटे में बदलना अनिवार्य होता है। अगर इसे लंबे समय तक शरीर के अंदर छोड़ दिया जाए, तो यह खतरनाक संक्रमण और गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जैसे

टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (TSS) – बैक्टीरियल इंफेक्शन जो जानलेवा साबित हो सकता है।

योनि संक्रमण और दुर्गंध

पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज (PID)

प्रजनन क्षमता पर असर

डॉक्टरों की प्रतिक्रिया – “इतनी लापरवाही खतरनाक है”

डॉक्टरों ने बताया कि इतने लंबे समय तक टैम्पोन के अंदर फंसे रहने से शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जिससे बुखार, चक्कर, उल्टी, पेट दर्द और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मिलेनी के केस में भी संक्रमण फैल चुका था, जिसके कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। हालांकि, टैम्पोन निकालने और एंटीबायोटिक्स देने के बाद अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं।

सोशल मीडिया पर फैली जागरूकता

मिलेनी गैलेज ने अपने TikTok वीडियो में इस घटना को साझा करते हुए कहा “मैं चाहती हूं कि मेरी गलती से और कोई लड़की ऐसी तकलीफ न झेले। टैम्पोन का इस्तेमाल करते समय हमेशा टाइमर सेट करें और इसे समय पर बदलें।” उनकी इस पोस्ट को लाखों व्यूज़ मिले और महिलाओं ने कमेंट्स में लिखा कि उन्होंने भी कभी-कभी टैम्पोन बदलना भूल गई थीं, लेकिन अब वह और सतर्क रहेंगी।

महिलाओं के लिए जरूरी सावधानियां

टैम्पोन का इस्तेमाल 4–6 घंटे से ज्यादा न करें। रात में सोने से पहले टैम्पोन हटा दें। संक्रमण या दुर्गंध महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। टैम्पोन के साथ स्वच्छता और हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। किशोरावस्था में उपयोग से पहले किसी गायनोकॉलजिस्ट से सलाह अवश्य लें।

मिलेनी गैलेज का मामला सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। टैम्पोन या किसी भी पीरियड हाइजीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल सोच-समझकर और नियमों के साथ करना जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही भी महिलाओं की सेहत को खतरे में डाल सकती है, इसलिए स्वच्छता और जागरूकता ही बचाव का सबसे मजबूत तरीका है।

