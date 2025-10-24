पहले ब्लड टेस्ट करवाएं फिर सप्लीमेंट्स खाएं....  विटामिन D की गोलियां खाने वाले पढ़ लें ये खबर

स्वास्थ्य संबंधी जानकर सप्लीमेंट्स की चर्चा कभी ना कभी जरूर करते हैं। जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उनके लिए बता दें कि सप्लीमेंट्स ऐसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं जो भोजन से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते। ये ज़रूरी पोषण संबंधी कमियों को पूरा करते हैं। ये आमतौर पर हर आकार और प्रकार में उपलब्ध होते हैं, गोलियों से लेकर पाउडर तक। हालांकि कुछ सर्जन विटामिन D सप्लीमेंट्स को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। उनका मानना है कि इसका ज्यादा सेवन आपकी धमनियों को प्रभावित कर सकते हैं।



विटामिन D क्या है?

विटामिन D एक जरूरी पोषक तत्व है जो हड्डियों की मजबूती, इम्यून सिस्टम और शरीर में कैल्शियम के संतुलन के लिए जरूरी है। हम इसे सूरज की रोशनी, दूध, अंडे और फिश से प्राप्त कर सकते हैं।हड्डियों को मजबूत करने, इम्यूनिटी बढ़ाने, थकान और कमजोरी दूर करने के लिए इसके सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाल ही में सर्जनों ने चेतावनी दी है कि बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स लेना नुकसानदेह हो सकता है।



अत्यधिक विटामिन D के नुकसान

धमनियों में कैल्शियम जमा होना (Artery Calcification): इससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

किडनी पर असर: ज्यादा कैल्शियम जमा होने से किडनी स्टोन या किडनी की समस्या हो सकती है।

मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द: अत्यधिक विटामिन D लेने से शरीर में असंतुलन हो सकता है।



सप्लीमेंट्स के नुकसान से बचने के लिए क्या करें

सप्लीमेंट लेने से पहले ब्लड टेस्ट कराएं और डॉक्टर की सलाह लें। प्राकृतिक स्रोतों से विटामिन D लेना बेहतर होता है। सुरक्षित मात्रा आमतौर पर: वयस्कों के लिए: 600–800 IU प्रति दिन, डॉक्टर की सलाह पर ही इससे ज्यादा लें। थोड़ा विटामिन D लाभकारी है, लेकिन ज्यादा लेना हानिकारक। सर्जन और विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लड टेस्ट और डॉक्टर की सलाह के बिना सप्लीमेंट्स न लें।

