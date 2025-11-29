मूली के साथ गलती से भी न खाएं ये 4 फूड्स – वरना बन सकता है पेट में ज़हर जैसा रिएक्शन

नारी डेस्क: सर्दियों के मौसम में मूली खूब मिलती है और यह पाचन, कब्ज, ब्लड प्रेशर और इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। मूली में फाइबर, विटामिन C, पोटैशियम और कई एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इसे गलत चीजों के साथ खाया जाए तो यह फायदा देने की बजाय पेट में गैस, जलन, ब्लोटिंग और एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। आयुर्वेद में कुछ खास फूड कॉम्बिनेशन को मूली के साथ “वर्जित” बताया गया है। इसलिए जानना जरूरी है कि मूली किन चीजों के साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए।

करेले के साथ मूली—शरीर में बना सकते हैं टॉक्सिन जैसा असर

बहुत से लोग करेले की सब्जी के साथ सलाद में मूली खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार यह कॉम्बिनेशन गलत माना जाता है। मूली और करेले दोनों में ऐसे प्राकृतिक रसायन होते हैं, जो शरीर में जाकर एक-दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इससे पेट में असहजता, एसीडिटी और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। कुछ लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए करेले की सब्जी खाते समय मूली बिल्कुल न खाएं।

मूली खाने के तुरंत बाद दूध—हो सकती है गैस, जलन और पेट भारी

काफी लोग भोजन में मूली का सलाद खाने के बाद दूध या दही का सेवन कर लेते हैं, जो कि बेहद हानिकारक माना जाता है। मूली की तासीर ठंडी है, जबकि दूध नेचर में गर्म माना जाता है। जब ये दोनों चीजें पेट में मिलती हैं, तो गैस, एसिडिटी, पेट में जलन और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं तुरंत शुरू हो सकती हैं। मूली खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक दूध या दूध से बनी चीजें न खाएं, खासकर रात में मूली खाने से तो बिल्कुल बचना चाहिए।

मूली के साथ संतरा—पेट में “टॉक्सिक” जैसा रिएक्शन कर सकता है

सलाद बनाते समय लोग मूली के साथ फल भी मिला देते हैं, लेकिन यह आदत बिल्कुल गलत है। खासकर मूली के साथ संतरा खाना शरीर में टॉक्सिक जैसा असर कर सकता है। दोनों का संयोजन पेट के लिए भारी साबित होता है और इससे पेट दर्द, एसिडिटी, उलझन और कई बार उल्टी जैसी दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए याद रखें—मूली और संतरा साथ में कभी न खाएं।

मूली खाकर तुरंत चाय—गैस और एसिडिटी की सबसे बड़ी वजह

बहुत से लोगों की आदत होती है कि खाना खत्म करते ही चाय पी लेते हैं। लेकिन अगर आपने भोजन में मूली खाई है, तो तुरंत चाय पीना आपके पेट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मूली ठंडी होती है और चाय गर्म। इन दोनों के विपरीत गुण जब शरीर में टकराते हैं, तो गैस, पेट में जलन, भारीपन और एसिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए अगर मूली खाई है तो कम से कम 30–40 मिनट बाद ही चाय पिएं।