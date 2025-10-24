24 OCTFRIDAY2025 11:07:57 AM
Nari

"महाराज जी को ठीक कर दो मौला..." प्रेमानंद जी के लिए मुस्लिम समाज ने दरगाह पर चढ़ाई चादर

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 24 Oct, 2025 10:44 AM

नारी डेस्क:  प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुरुवार को बैतूल के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत पहलवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मुस्लिम समाजजनों ने चादर चढ़ाई और विशेष दुआ की। इस अवसर पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष सारिक खान, जौहर पटेल, असलम काजी, नूर पाशा खान सहित कई अन्य मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। 
 

यह भी पढ़ें:  दुखद खबर! इस क्रिकेटर ने खो दी अपनी बेटी
 

दरगाह परिसर में मुस्लिम युवाओं ने संत प्रेमानंद महाराज के चित्र को हाथों में लेकर विशेष प्रार्थना की। सभी ने मिलकर दरगाह पर चादर पेश की और प्रेमानंद महाराज के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। गौरतलब है कि प्रेमानंद महाराज एक प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया। वृंदावन में रहकर वे राधा नामक भजन करते हैं और अपने सरल जीवन, भक्तिपूर्ण सत्संग तथा आध्यात्मिक संदेशों के लिए प्रसिद्ध हैं।
 

यह भी पढ़ें:  एक और चलती बस में लगी आग, 20 यात्री जले जिंदा
 

हाल ही में उनकी तबीयत खराब होने की खबर के बाद देशभर में उनके भक्त उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बैतूल के मुस्लिम समाज की यह पहल धर्म-सौहार्द, एकता और मानवता का अनोखा संदेश देती है। उपस्थित लोगों ने कहा- 'महाराज ने सदैव प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया है, इसलिए हम सभी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं।' 
 

Related News

Nari Special

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it