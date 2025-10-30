30 OCTTHURSDAY2025 1:00:48 PM
तेज हवाओं के साथ आया सबसे शक्तिशाली तूफान,  25 लोगों की गई जान

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 30 Oct, 2025 09:49 AM
नारी डेस्क: तूफान मेलिसा ने क्यूबा, ​​हैती और जमैका  में 25 लोगों की लोगों की जान ले ली और व्यापक तबाही मचाई, जहां बुधवार को बिना छत वाले घर, गिरे हुए बिजली के खंभे और पानी में डूबा फर्नीचर नजर आया।  जमैका के सेंट एलिजाबेथ पैरिश में सांता क्रूज़ की मुख्य सड़कें भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गईं, जहां सड़कें कीचड़ के गड्ढों में तब्दील हो गईं। निवासियों ने अपने सामान को बचाने की कोशिश में घरों से पानी निकाला। हवा ने एक हाई स्कूल की छत का एक हिस्सा उड़ा दिया, जो एक सार्वजनिक आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता है।


एक निवासी ने कहा- "यहां रहने के अपने इतने वर्षों में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा," । बुधवार को इस घातक तूफान से हुए नुकसान का आकलन स्पष्ट नहीं था क्योंकि क्षेत्र में व्यापक बिजली कटौती और खतरनाक स्थिति बनी रही।मेलिसा ने मंगलवार को जमैका में श्रेणी 5 के तूफ़ान के रूप में दस्तक दी, जिसकी अधिकतम गति 295 किलोमीटर प्रति घंटा थी। यह अब तक के सबसे शक्तिशाली अटलांटिक तूफ़ानों में से एक है। यह तूफ़ान कमज़ोर होकर क्यूबा की ओर बढ़ गया, लेकिन इस विशाल तूफ़ान के सीधे रास्ते से बाहर के देशों ने भी इसके विनाशकारी प्रभावों को महसूस किया।


हैती में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं और 18 लापता हैं। जिन लोगों की मौत की सूचना मिली है उनमें से 20 और लापता लोगों में से 10 दक्षिणी तटीय शहर के हैं जहां बाढ़ के कारण दर्जनों घर ढह गए। जमैका में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई है। क्यूबा में, अधिकारियों ने बुधवार को घरों के ढहने, पहाड़ी सड़कों के अवरुद्ध होने और इमारतों की छतें उड़ जाने की सूचना दी, जिसमें सबसे ज़्यादा तबाही दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में हुई। अधिकारियों ने कहा कि लगभग 735,000 लोग आश्रय स्थलों में रह रहे हैं। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि मेलिसा, जो अब श्रेणी 2 का तूफ़ान है, गुरुवार रात से बहामास में खतरनाक हवंएँ, बाढ़ और तूफ़ानी लहरें लाएगा।

