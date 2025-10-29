29 OCTWEDNESDAY2025 7:04:51 PM
Nari

बार- बार सिर्फ बेटी की दुआ कर रही है प्रेग्नेंट भारती सिंह, बोली- मैं भी अपना लाडली काे...

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 29 Oct, 2025 06:00 PM
नारी डेस्क:  भारतीय टेलीविजन होस्ट भारती सिंह दूसरी बार मातृत्व का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपने व्लॉग्स पर, भारती ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी बेबी की कलर सोनोग्राफी देखी और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा- "बच्चा बहुत सुंदर है।" अभिभूत भारती ने कहा- "हमने आज कलर सोनोग्राफी देखी, और बच्चा बिल्कुल ठीक है और बहुत खूबसूरत है।" 


भारती ने आगे कहा कि उनके घर में एक बेटा है और अब वे एक बेटी की कामना करती हैं। उन्होंने कहा- अब तो बस इंतज़ार है माता रानी का अपनी बच्ची के रूप में घर आने का। मैं भी दीपिका-रणवीर की बेटी दुआ की तरह उसे लहंगे और प्यारी पोनीटेल से सजाना चाहती हूं”। हाल ही में, अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी प्रेगनेंसी क्रेविंग्स को उजागर करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी। स्टोरी में, उन्होंने रोते और उदास इमोटिकॉन के साथ लिखा, “अमृतसर वाले कुलचे खाने का बहुत मन कर रहा है।” 


अनजान लोगों के लिए, भारती और उनके पति हर्ष ने एक संयुक्त सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से, एक पारिवारिक यात्रा पर स्विट्जरलैंड में रहते हुए, अपनी दूसरी गर्भावस्था की घोषणा की थी। भारती, जो जल्द ही अपने दूसरे बच्चे से मिलने के लिए उत्साहित हैं, अपने दोनों बच्चों के बीच संतुलन बनाने के बारे में सोचकर उतनी ही घबराई हुई हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि दोनों को समान ध्यान और प्यार मिले और वे उपेक्षित महसूस न करें। उन्होंने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक भावुक वीडियो शेयर किया था भाई-बहन। भारती अपने नन्हे बेटे को आने वाले बदलावों के लिए तैयार करती नज़र आईं।


 व्लॉग में, भारती लक्ष्य को धीरे से समझाती नजर आईं कि उसे जल्द ही अपनी मां का प्यार अपने छोटे भाई-बहन के साथ बांटना होगा। उन्होंने उसे यह भी भरोसा दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करेंगी, अपने दूसरे बच्चे से भी ज़्यादा। लेकिन भारती को यह देखकर हैरानी हुई कि असुरक्षा या ईर्ष्या का कोई भी भाव दिखाने के बजाय, छोटे बेटे ने जवाब दिया कि भारती को भी अपने नन्हे बच्चे से उतना ही प्यार करना चाहिए और वह भी उसे आगे भी बहुत प्यार करेगा, और बच्चे को "मेरा बेटा" कहकर पुकारा। कॉमेडियन उनके शब्दों से बेहद प्रभावित हुए, और जब उनका बेटा अपनी उम्र के हिसाब से असाधारण समझ के साथ बोल रहा था, तो वह आंसू पोंछते नज़र आए।  भारती सिंह ने दिसंबर 2017 में गोवा में लेखक-निर्माता हर्ष लिम्बाचिया से शादी की थी। इस जोड़े ने 3 अप्रैल, 2022 को अपने पहले बच्चे, लक्ष्य का स्वागत किया।

