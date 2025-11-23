इस Actress के पति ने सरेआम की पिटाई, तोड़ा जबड़ा, और आंख में दिया उम्रभर का जख्म

नारी डेस्क : 70 और 80 के दशक में जब बॉलीवुड की बड़ी हीरोइनों में नंबर 1 बनने की होड़ थी, उसी दौर में जीनत अमान ने एंट्री लेकर पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। उनकी बोल्डनेस, ग्लैमर और अद्भुत आत्मविश्वास ने हिंदी सिनेमा को एक नई दिशा दी। लेकिन उनकी चमकदार फिल्मी दुनिया के पीछे छिपा था एक बेहद दर्दनाक निजी सफर।

बोल्डनेस का नया अध्याय लिखने वाली स्टार

जब जीनत फिल्मों में आईं, तब बॉलीवुड में बोल्ड किरदारों के लिए जगह लगभग ना के बराबर थी। लेकिन उन्होंने अपनी स्टाइल और पर्सनैलिटी से एक ऐसा दौर शुरू किया, जिसने स्क्रीन पर ग्लैमर और आधुनिकता का नया पैमाना तय किया। पिता की मौत के बाद कैलिफ़ोर्निया जाकर पढ़ाई के दौरान उनका रुझान मॉडलिंग की ओर बढ़ा। Miss Asia Pacific का खिताब जीतकर वह भारत लौटीं और 1971 की फिल्म ‘हलचल’ से एक्टिंग डेब्यू किया। उनका कॉन्फिडेंस, लुक और स्क्रीन प्रेजेंस ऐसा था कि हर बड़े फिल्ममेकर की पहली पसंद बन गईं।

संजय खान के साथ गुप्त शादी और हिंसा का दर्दनाक सच

जीनत अमान का नाम उस दौर में एक्टर संजय खान से जुड़ने लगा। दोनों ने reportedly 1978 में गुप्त शादी की, क्योंकि संजय पहले से शादीशुदा थे। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच खटपट बढ़ने लगी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक झगड़े के दौरान संजय ने जीनत के साथ इतना मारपीट की कि—उनका जबड़ा टूट गया, चेहरा बुरी तरह घायल हो गया, और आंख पर ऐसा जख्म दिया जो जिंदगीभर नहीं भरा। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि जीनत को होटल के कॉरिडोर में खींचकर पीटा गया था। आखिरकार जीनत ने यह रिश्ता समाप्त कर दिया, लेकिन इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया।

दूसरी शादी: मजहर खान से रिश्ता भी दर्द में खत्म

पहले रिश्ते से उभरने के बाद जीनत ने फिल्मों पर फोकस किया और 1985 में एक्टर मजहर खान से शादी की। शुरुआत में रिश्ता ठीक चला, लेकिन धीरे-धीरे इसमें भी तनाव बढ़ता गया। दोनों के दो बेटे हुए। जीनत ने तलाक की अर्जी भी दी थी, लेकिन उससे पहले ही 1998 में मजहर की किडनी फेल होने से मृत्यु हो गई। इस दौरान उनका नाम पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान से भी जुड़ा, लेकिन यह रिश्ता भी आगे नहीं बढ़ा।

जीनत अमान – बॉलीवुड की ओजी फैशनिस्टा

जीनत अमान ने अपने करियर में कई आइकॉनिक फिल्मों में काम किया—डॉन, कुर्बानी, रोटी कपड़ा और मकान, हरे राम हरे कृष्णा और कई अन्य।

उनके गीत आज भी Evergreen हैं— चुरा लिया है तुमने, लैला मैं लैला, हमेशा तुमको चाहा। उनकी स्टाइलिंग, ग्लैमरस पर्सनैलिटी और फैशन सेंस ने उन्हें बॉलीवुड की पहली Sex Symbol का तमगा दिया। वह आज भी भारत की Original Fashion Queen—OG Fashionista—कहलाती हैं।