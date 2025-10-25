25 OCTSATURDAY2025 9:40:16 AM
Nari

आज ही छोड़ दो सुबह उठते ही चाय पीने की आदत, वरना उम्र भर परेशान रहेगा आपका पेट

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Oct, 2025 07:49 AM
आज ही छोड़ दो सुबह उठते ही चाय पीने की आदत, वरना उम्र भर परेशान रहेगा आपका पेट

नारी डेस्क: हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाय या कॉफी पर बेहद निर्भर रहता हैं, वह तो सुबह पेट साफ करने के लिए भी इनका सहारा लेते हैं। अगर आप भी इनमें से एक हैं तो आज ही से ये आदत छोड़ दीजिए। हाल ही में कुछ  गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने चेतावनी दी है कि सुबह शौच (bowel movement) के लिए चाय या कॉफी पर निर्भर रहना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए समझते हैं क्यों?


क्यों लोग सुबह चाय या कॉफी पीते हैं

बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीते हैं ताकि पेट साफ़ हो जाए। कैफीन एक stimulant है जो आंतों (intestines) की गति बढ़ा देता है, जिससे थोड़ी देर के लिए मल त्याग आसान लगता है। लेकिन यही आदत धीरे-धीरे डिपेंडेंसी (dependency) बना देती है।


 इसके नुकसान

इससे आंतों की नैचुरल मूवमेंट कम हो जाती है, जब आप  रोज़ाना चाय या कॉफी के सहारे पेट साफ करते हैं, तो शरीर अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया पर निर्भर रहना बंद कर देता है। इससे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन (chronic constipation) की समस्या हो सकती है। कैफीन एक डाययूरेटिक (diuretic) होती है, जो शरीर से पानी बाहर निकालती है। इससे पेट सूखापन, एसिडिटी और हार्टबर्न जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।


आंतों की संवेदनशीलता घटती है

लगातार कैफीन लेने से आंतें “stimulation” की आदी हो जाती हैं, और बिना चाय या कॉफी के काम नहीं करतीं। सुबह कैफीन लेने से कॉर्टिसोल हार्मोन का असंतुलन हो सकता है, जिससे दिनभर बेचैनी या थकान महसूस होती है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि पेट को साफ करने के लिए गुनगुना पानी या नींबू पानी  पीना शुरू करें। नियमित समय पर टॉयलेट जाने की आदत डालें, भले पेट साफ़ न भी हो। आप इसके लिए एक्सरसाइज़ और योगासनजैसे पवनमुक्तासन या मालासन का सहारा भी ले सकते हैं यह आंतों को सक्रिय करते हैं।

Related News

Nari Special

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख

भाई दूज 2025: ये है तिलक करने का परफेक्ट समय और शुभ तारीख
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it