बॉलीवुड के चहेते ओरी को पुलिस ने भेजा समन, 252 करोड़ के ड्रग्स केस में होगी पूछताछ

नारी डेस्क: मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल (ANC) ने बुधवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान “ओरी” अवत्रामणि को 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए बुलाया है। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कल सुबह 10 बजे ANC की घाटकोपर यूनिट के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। पुलिस ने इस केस में ओरी की कथित भूमिका के बारे में और जानकारी नहीं दी है, और जांच अभी भी जारी है।



हाई-प्रोफाइल लोगों का आया नाम

यह समन फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन नेटवर्क की बड़ी जांच के बीच आया है, जो इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी और अंडरवर्ल्ड के लोगों को जोड़ सकते हैं। ओरी का नाम सलीम डोला के बेटे ताहिर डोला के पूछताछ के डॉक्यूमेंट्स में सामने आया था, जिसे हाल ही में UAE से एक्सट्रैडाइट किया गया था। इंडिया टुडे को मिली रिमांड एप्लीकेशन के मुताबिक, ताहिर ने दावा किया कि उसके पिता भारत और विदेश में ड्रग्स वाली पार्टियां ऑर्गनाइज़ करते थे, जिनमें हाई-प्रोफाइल लोग शामिल होते थे।



मुंबई क्राइम ब्रांच भी कर रही है जांच

इस लिस्ट में कथित तौर पर श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही, फिल्ममेकर अब्बास-मस्तान, रैपर लोका और खुद ओरी शामिल हैं। जांच करने वालों का आरोप है कि सलीम डोला सात से आठ भारतीय राज्यों में मेफेड्रोन (M-Cat / म्याऊ म्याऊ / आइस) सप्लाई कर रहा था, साथ ही बड़ी मात्रा में विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा था। इस सिंडिकेट की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और मुंबई क्राइम ब्रांच भी कर रही है, जो अधिकारियों के मुताबिक, बयान के लिए और भी सेलिब्रिटी, रैपर और फिल्ममेकर को बुला सकते हैं और शायद आगे की कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं।



पहले भी विवादों में रह चके हैं ओरी

इस बीच, एक अलग विवाद में, ओरी पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कटरा में वैष्णो देवी मंदिर के पास एक होटल में कथित तौर पर शराब पीने के आरोप में FIR भी दर्ज की है। यह मामला जनवरी 2024 की शुरुआत में शूट किए गए एक बहुत ज़्यादा सर्कुलेटेड वीडियो से जुड़ा है, जिसमें ओरी और उनके दोस्तों के एक ग्रुप को कटरा के एक होटल में देखा गया था, जहाँ कथित तौर पर लोकल पाबंदियों को तोड़कर शराब परोसी गई थी।