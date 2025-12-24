भारत की हिमांशी खुराना का कनाडा में मर्डर, पार्टनर को ढूंढ रही पुलिस

नारी डेस्क: टोरंटो पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यहां एक 30 वर्षीय भारतीय महिला की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फर्स्ट-डिग्री मर्डर के आरोप में एक संदिग्ध की तलाश कर रही है। सोमवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मृतक की पहचान हिमांशी खुराना के रूप में हुई है।



कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (CBC) ने बताया कि पुलिस को शनिवार को एक घर में लापता महिला का शव मिला, लापता होने की रिपोर्ट स्ट्रैचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट W. इलाके में दर्ज होने के एक दिन बाद। विज्ञप्ति में कहा गया कि पुलिस ने मामले में संदिग्ध 32 वर्षीय अब्दुल गफूरी के खिलाफ फर्स्ट-डिग्री मर्डर के आरोप में वारंट जारी किया है। गफूरी भी टोरंटो का रहने वाला है।



टोरंटो में भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को इस घटना पर दुख और गहरा शोक व्यक्त करते हुए इसे दुखद और परेशान करने वाला बताया। उच्चायोग ने कहा- "हम हिमांशी खुराना की हत्या से बहुत दुखी और स्तब्ध हैं," और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वह पिछले कुछ दिनों से इस मामले पर करीब से नज़र रख रहा है और जांच आगे बढ़ने के साथ परिवार को सहायता देना जारी रखेगा।

