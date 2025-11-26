02 DECTUESDAY2025 8:41:39 PM
Nari

स्पाइसी Egg टोस्‍टी

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Nov, 2025 03:10 PM
स्पाइसी Egg टोस्‍टी

नारी डेस्क : स्पाइसी एग टोस्‍टी एक झटपट बनने वाली स्वादिष्ट रेसिपी है, जिसे आप नाश्ते, स्नैक या हल्के डिनर में भी बना सकते हैं। उबले अंडे, भुने टमाटर और मसालों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन इसे बेहद फ्लेवरफुल बनाता है। ऊपर से चीज़ और चिली ऑयल का तड़का इस टोस्‍टी को बिल्कुल कैफे स्टाइल बना देता है। यह रेसिपी प्रोटीन से भरपूर और एनर्जी देने वाली है। खासकर उन लोगों के लिए जो जल्दी में भी स्वाद से समझौता नहीं करना चाहते।

Servings - 3

PunjabKesari

सामग्री (Ingredients)

तेल – 1 टेबलस्पून

लहसुन (कटा हुआ) – 1 टेबलस्पून

प्याज़ – 40 ग्राम

भुना हुआ टमाटर – 130 ग्राम

नमक – 1 टीस्पून

काली मिर्च – 1/2 टीस्पून

लाल मिर्च फ्लेक्स – 1/2 टीस्पून

केचप – 1 टीस्पून

उबले अंडे – 3

हरी मिर्च – 1 टेबलस्पून

धनिया – 1 टीस्पून

टोस्ट की हुई ब्रेड – 3 स्लाइस

प्याज़ (स्लाइस किए हुए) – 20 ग्राम

धनिया – 1 टेबलस्पून

प्रोसेस्ड चीज़ – 2 टेबलस्पून

चिली ऑयल – 2 टीस्पून

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

विधि (Preparation)

1. एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम करें। फिर इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और 40 ग्राम प्याज़ डालकर 1–2 मिनट सौटे करें।

2. अब इसमें 130 ग्राम भुना हुआ टमाटर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून मिर्च फ्लेक्स और 1 टीस्पून केचप डालकर 1 मिनट पकाएं।

3. फिर 3 उबले अंडे, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च और 1 टीस्पून धनिया डालें। ढक्कन लगाकर 3–4 मिनट पकाएं।

4. ढक्कन हटाकर गैस बंद कर दें।

5. अब टोस्ट की हुई ब्रेड पर तैयार स्पाइसी एग मिक्सचर फैलाएँ। ऊपर से कटे प्याज़, धनिया, प्रोसेस्ड चीज़ और थोड़ा सा चिली ऑयल डालें।

6. गरमा-गरम सर्व करें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

Related News

    Nari Special

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

    Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
    X

    Subscribe To Our Newsletter

    Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

    We respect your privacy information is safe and will never be shared.

    X

    Browser Notification

    हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

    लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

    • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
    • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
    • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
    • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
    • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
    Got it