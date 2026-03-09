स्पाइसी सोया Chilli

नारी डेस्क : अगर आप कुछ नया, स्वादिष्ट और हेल्दी वेज डिश ट्राई करना चाहते हैं, तो स्पाइसी सोया चिल्ली एक परफेक्ट ऑप्शन है। यह रेसिपी सोया चंक्स और मसालों के तड़के के साथ बनाई जाती है, जो क्रिस्पी, मसालेदार और टेस्टी होती है। इसे बनाना आसान है और यह खाने में बच्चों और बड़ों, दोनों को पसंद आएगी। सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इसलिए यह हेल्दी भी है। गर्मा-गर्म परोसें और चावल या नान के साथ इसका मज़ा लें।

Servings - 4

सामग्री (Ingredients)

सोया चंक्स – 85 ग्राम

पानी – 800 मिलीलीटर

कॉर्न फ्लोर – 2 टेबलस्पून

नमक – 1/2 छोटी चम्मच

पानी – 2 छोटी चम्मच

टमाटर – 120 ग्राम

लहसुन – 2 टेबलस्पून

सूखी लाल मिर्च – 4

पानी – 2 टेबलस्पून

कॉर्न फ्लोर – 2 टेबलस्पून

पानी – 40 मिलीलीटर

तलने के लिए तेल

तेल – 2 टेबलस्पून

पानी – 100 मिलीलीटर

नमक – 1/4 छोटी चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 छोटी चम्मच

काली मिर्च पाउडर – 1/4 छोटी चम्मच

धनिया पत्ती – 1 टेबलस्पून

सजाने के लिए धनिया

विधि (Preparation)

1. एक बाउल में 85 ग्राम सोया चंक्स और 800 मिलीलीटर पानी डालें। 10 मिनट के लिए भिगोएँ।

2. भिगोने के बाद, पानी छानकर सोया चंक्स का अतिरिक्त पानी निचोड़ लें।

3. सोया चंक्स को एक बाउल में रखें। इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 2 छोटी चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं ताकि सभी चंक्स पर कोटिंग लग जाए।

4. ब्लेंडर में 120 ग्राम टमाटर, 2 टेबलस्पून लहसुन, 4 सूखी लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून पानी डालें। इसे स्मूद होने तक ब्लेंड करें और अलग रख दें।

5. एक छोटे बाउल में 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर और 40 मिलीलीटर पानी डालकर गुठली रहित घोल तैयार करें और अलग रख दें।

6. कड़ाही में पर्याप्त तेल गर्म करें। कोटेड सोया चंक्स को सुनहरा और क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करें। फिर कागज़ पर निकालकर तेल सोख लें।

7. दूसरी कड़ाही में 2 टेबलस्पून तेल गर्म करें। इसमें ब्लेंड किया हुआ मिश्रण डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं।

8. इसमें 100 मिलीलीटर पानी, 1/4 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें। 4-5 मिनट तक पकाएँ।

9. तले हुए सोया चंक्स और तैयार घोल डालें। अच्छे से मिलाएँ और 1-2 मिनट तक पकाएं जब तक सॉस गाढ़ा न हो जाए।

10. 1 टेबलस्पून धनिया डालकर मिलाएं। गैस बंद करें।

11. धनिया पत्ती से सजाएं और गरमा गरम परोसें।

