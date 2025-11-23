02 DECTUESDAY2025 8:41:12 PM
शादी के बीच में स्मृति मंधाना के पिता को आया मिनी हार्ट अटैक!

शादी के बीच में स्मृति मंधाना के पिता को आया मिनी हार्ट अटैक!

नारी डेस्क : इंडियन वूमन क्रिकेट टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना 23 नवंबर को अपने बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल के साथ सांगली में शादी करने वाली थीं। पूरा माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन उसी दौरान शादी के वैन्यू पर अचानक एंबुलेंस पहुंची और माहौल गंभीर हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मृति मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना को मिनी हार्ट अटैक आया, जिसके बाद शादी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उनके मैनेजर तुहिन मिश्रा ने भी पुष्टि की कि श्रीनिवास मंधाना की तबीयत ठीक नहीं है और फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती रखा गया है।

क्या होता है मिनी हार्ट अटैक?

मिनी हार्ट अटैक दिल की उन धमनियों में आंशिक रुकावट से होता है जो हृदय की मांसपेशियों तक खून पहुंचाती हैं। पूरी तरह ब्लॉकेज नहीं होने के कारण यह पूरे हार्ट अटैक जितना गंभीर नहीं लगता, लेकिन इसका खतरा कम नहीं है। मेडिकल भाषा में इसे NSTEMI (Non-ST Elevation Myocardial Infarction) कहा जाता है।

मिनी हार्ट अटैक के लक्षण

यह अक्सर साइलेंट हो सकता है और कई बार मरीज को पता भी नहीं चलता कि हार्ट से जुड़ी समस्या हुई है।
छाती में हल्का दर्द या भारीपन होना।
गैस जैसा जलन वाला दर्द (10 मिनट से ज्यादा)
बांह, गर्दन, कंधे या जबड़े में दर्द होना।
अत्यधिक थकान, सिर हल्का होना या पसीना आना।
उल्टी जैसा महसूस होना
इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि चेस्ट पेन कई बार नहीं होता, जिसकी वजह से लोग इसे हल्की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

मिनी हार्ट अटैक क्यों होता है?

मिनी हार्ट अटैक दिल की धमनियों में 70–80% तक रुकावट होने पर होता है, जब रक्त प्रवाह आंशिक रूप से बाधित हो जाता है। यह स्थिति कई कारणों से विकसित होती है, जिनमें सबसे आम हैं। धूम्रपान, शराब का अधिक सेवन, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और वसायुक्त आहार। इसके अलावा अत्यधिक तनाव, अवसाद, शारीरिक गतिविधि की कमी और बढ़ती उम्र धमनियों को कमजोर बनाती है, जिससे ब्लॉकेज का खतरा बढ़ता है। जिन लोगों के परिवार में पहले से हार्ट डिजीज का इतिहास होता है, उनमें भी मिनी हार्ट अटैक की संभावना काफी अधिक रहती है।

क्या मिनी हार्ट अटैक खतरनाक होता है?

जल्दी इलाज मिलने पर मरीज 90% से अधिक मामलों में पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन देरी होने पर यह गंभीर हार्ट अटैक में बदल सकता है और जान का खतरा बढ़ जाता है।

मिनी हार्ट अटैक का इलाज

तुरंत ECG, ब्लड टेस्ट (ट्रोपोनीन)
डॉक्टर द्वारा दवाएं (ब्लड थिनर, एंटी-कोएगुलेंट आदि)
जरूरत पड़ने पर एंजियोग्राफी
70–80% ब्लॉकेज होने पर एंजियोप्लास्टी/स्टेंट
स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल चेंज—कम तेल, एक्सरसाइज, बिना तनाव
समय पर इलाज शुरू करने से हार्ट की मांसपेशियों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता।

मिनी हार्ट अटैक को नजरअंदाज करना खतरनाक क्यों है?

क्योंकि धमनियों में 70–80% रुकावट होने पर दिल को पर्याप्त खून नहीं मिलता। यदि इसे समय पर कंट्रोल न किया जाए, तो यह पूरी तरह ब्लॉकेज में बदलकर बड़ा हार्ट अटैक कर सकता है।

