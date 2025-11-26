02 DECTUESDAY2025 8:40:57 PM
Nari

शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना ने छोड़ा ‘KBC17’ का वर्ल्ड कप स्पेशल Episode, जानें क्यों?

  • Edited By Monika,
  • Updated: 26 Nov, 2025 05:30 PM
शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना ने छोड़ा ‘KBC17’ का वर्ल्ड कप स्पेशल Episode, जानें क्यों?

नारी डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी टाले जाने के बाद अब खबर आई है कि उन्होंने केबीसी 17 के वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड में हिस्सा लेने से भी इंकार कर दिया है।

PunjabKesari

वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड में होना था हिस्सा

स्मृति को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और शैफाली वर्मा के साथ इस खास एपिसोड में शामिल होना था। एपिसोड की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन स्मृति इसमें नजर नहीं आईं। इस खबर ने फैंस को हैरान भी किया और निराश भी, क्योंकि वह टीम की सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं।

यें भी पढ़ें : प्रयागराज में फिर दिखेगी आस्था की लहर! पौष पूर्णिमा से 44 दिनों तक चलेगा माघ मेला

 

शादी क्यों टली?

सूत्रों के अनुसार, स्मृति की 23 नवंबर 2025 को होने वाली शादी को अचानक टालना पड़ा। इसकी मुख्य वजह है उनके पिता श्रीनिवास मंधाना की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति। स्मृति इस समय अपने पिता की देखभाल में पूरी तरह व्यस्त हैं, जिसकी वजह से न तो वह शादी की रस्मों में शामिल हो पा रही हैं और न ही टीवी शो की शूटिंग में।

PunjabKesari

सगाई का वीडियो भी हटाया

स्मृति और पलाश मुच्छल ने हाल ही में अपने सगाई की घोषणा एक खूबसूरत, कोरियोग्राफ किए गए इंस्टाग्राम वीडियो के ज़रिए की थी। लेकिन पिता की तबीयत बिगड़ने और शादी टलने के चलते स्मृति ने वह सगाई वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया, जिसके बाद इंटरनेट पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। मेहंदी और हल्दी की रस्में शुरू हो चुकी थीं, लेकिन पिता को प्राथमिकता देते हुए सभी रस्में रोक दी गई हैं।

यें भी पढ़ें : सुबह उठते ही गला सूखा-सूखा लगता है? हो सकती है ये गंभीर बीमारी

फैसले के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस और क्रिकेट प्रेमियों ने उनकी मजबूरी को समझते हुए भरपूर समर्थन दिया है। कई लोगों ने उनके पिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और स्मृति के हौसले की सराहना की है। फिलहाल उनके पिता की सेहत सुधरने तक शादी को आगे बढ़ा दिया गया है। फैंस बेसब्री से उनके पिता की हेल्थ अपडेट और शादी की नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं।
 

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it