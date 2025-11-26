शादी टलने के बाद स्मृति मंधाना ने छोड़ा ‘KBC17’ का वर्ल्ड कप स्पेशल Episode, जानें क्यों?

नारी डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। पलाश मुच्छल के साथ उनकी शादी टाले जाने के बाद अब खबर आई है कि उन्होंने केबीसी 17 के वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड में हिस्सा लेने से भी इंकार कर दिया है।

वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड में होना था हिस्सा

स्मृति को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष और शैफाली वर्मा के साथ इस खास एपिसोड में शामिल होना था। एपिसोड की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन स्मृति इसमें नजर नहीं आईं। इस खबर ने फैंस को हैरान भी किया और निराश भी, क्योंकि वह टीम की सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक हैं।

शादी क्यों टली?

सूत्रों के अनुसार, स्मृति की 23 नवंबर 2025 को होने वाली शादी को अचानक टालना पड़ा। इसकी मुख्य वजह है उनके पिता श्रीनिवास मंधाना की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति। स्मृति इस समय अपने पिता की देखभाल में पूरी तरह व्यस्त हैं, जिसकी वजह से न तो वह शादी की रस्मों में शामिल हो पा रही हैं और न ही टीवी शो की शूटिंग में।

सगाई का वीडियो भी हटाया

स्मृति और पलाश मुच्छल ने हाल ही में अपने सगाई की घोषणा एक खूबसूरत, कोरियोग्राफ किए गए इंस्टाग्राम वीडियो के ज़रिए की थी। लेकिन पिता की तबीयत बिगड़ने और शादी टलने के चलते स्मृति ने वह सगाई वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया, जिसके बाद इंटरनेट पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। मेहंदी और हल्दी की रस्में शुरू हो चुकी थीं, लेकिन पिता को प्राथमिकता देते हुए सभी रस्में रोक दी गई हैं।

फैसले के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस और क्रिकेट प्रेमियों ने उनकी मजबूरी को समझते हुए भरपूर समर्थन दिया है। कई लोगों ने उनके पिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और स्मृति के हौसले की सराहना की है। फिलहाल उनके पिता की सेहत सुधरने तक शादी को आगे बढ़ा दिया गया है। फैंस बेसब्री से उनके पिता की हेल्थ अपडेट और शादी की नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं।

